Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok mind a kriptovalutával, mind a Facebookkal szemben. A világ befolyásos pénzügyi vezetői szintén nem bíznak a közösségi oldal üzemeltetőiben.","shortLead":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok...","id":"20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb37fbc-f6df-4dc4-bb0c-69c23ecebed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","timestamp":"2019. július. 30. 11:03","title":"Elbukhat a Facebook saját pénze, szinte már senki sem bízik Zuckerbergékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b01c7-543a-4e8e-9733-cf7b9f1edbbc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Többen kiestek a buszból.","shortLead":"Többen kiestek a buszból.","id":"20190730_Villamos_es_kisbusz_utkozott_a_Maglodi_uton_kilenc_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542b01c7-543a-4e8e-9733-cf7b9f1edbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4404f948-9ef4-46da-b660-5cabb245c4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Villamos_es_kisbusz_utkozott_a_Maglodi_uton_kilenc_serult","timestamp":"2019. július. 30. 08:40","title":"Villamos és kisbusz ütközött a Maglódi úton, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","shortLead":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","id":"20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6604e160-188a-4e19-acc6-aa1b1fc3216a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 30. 12:50","title":"Fegyveres náciknál razziáztak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","shortLead":"Kétségkívül nem akármilyen balesetről van szó, hanem arról, amelyben James Dean életét vesztette.","id":"20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc52123e-3346-47e6-bd91-e7ed945253e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437377e-295b-41f2-b339-f8f62ff84bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Eleg_bizarr_de_egy_kozlekedesi_baleset_kepei_kerulnek_arveresre","timestamp":"2019. július. 30. 10:50","title":"Elég bizarr, de egy közlekedési baleset képeit árverezik el ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","shortLead":"Az úszók szövetségi kapitánya úgy tudja, pénzbüntetést kapott a szexuális zaklatással megvádolt úszó.","id":"20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb1a122-dfcf-49cf-b9ef-a551b1f12807","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas_del_korea_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 30. 11:28","title":"Elengedték Kenderesi Tamást, csütörtökön érhet Magyarországra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","shortLead":"Körülbelül két-háromezer üzlethelyiség áll üresen Budapesten – ismerteti a keddi Világgazdaság.","id":"20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4231a383-d4d8-44b4-a0b7-e648e17cd7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31b36c-3623-472b-ae94-534798c1bdda","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_uzlethelyiseg_budapest_kiado","timestamp":"2019. július. 30. 09:55","title":"Havi 20 ezerért is található már üzlethelyiség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","shortLead":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","id":"20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3774109-612f-403d-94fa-0bea92c15083","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","timestamp":"2019. július. 30. 08:25","title":"Fekete luxus Range Rover bukott le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]