"300 milliárdot szórt szét a kormány, de csak a pénz egy százaléka ment egészségügyre és közoktatásra" - Sokkal több jutott látványberuházásra és a határon túlra is.

"Vélhetően ez a világ legdrágább villamosjárata" - Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte.

"75 millió forintos házat kapott a rendőrség" - De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.

"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ" - Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.

"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram" - Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.

"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban" - A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését.

"Uniós védelmet kapott a magyar túró" - Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.

"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom" - Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","shortLead":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","id":"20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dee6e-2ee3-4f21-b360-d3f93246c65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:35","title":"Vélhetően ez a világ legdrágább villamosjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","shortLead":"De más érdekes dolgok is szerepelnek az ORFK egyik nyilvános szerződéslistáján.","id":"20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6634ea3c-6aa1-43a0-a0cb-eecf252b4244","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_75_millio_forintos_hazat_kapott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:38","title":"75 millió forintos házat kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási termékek gyártására.","shortLead":"Kairóban írt alá szerződést a Tungsram és az Arab Szervezet az Iparosodásért, közös céget alapítanak világítási...","id":"20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9d96e2-4f73-4d13-9e3e-9373854f6c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d252c-56c6-43f5-985d-1f8caf68c77c","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Egyiptomban_vallalt_nagy_munkat_a_Tungsram","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:07","title":"Egyiptomban vállalt nagy munkát a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","shortLead":"Az eredetvédettséget csak olyan termék kaphatja meg, amely összetételében vagy előállítási módjában hagyományos.","id":"20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cba1495-503a-44b1-bc77-0c4fca24bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeb71d8-4c34-42e3-8a78-d3f6efc0147c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Unios_vedelmet_kapott_a_magyar_turo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:41","title":"Uniós védelmet kapott a magyar túró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]