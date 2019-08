Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatót következő év nyarára tervezik. ","shortLead":"A bemutatót következő év nyarára tervezik. ","id":"20190802_Christopher_Nolan_film_Tenet_elozetes_trailer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a4ab6-33ed-43e2-b19d-3fe999750f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2559c0-7e3b-41be-8367-5512a92653c8","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Christopher_Nolan_film_Tenet_elozetes_trailer","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:40","title":"Néhány moziban meglepetésszerűen lement Christopher Nolan új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik legismertebb múzeumában.","shortLead":"Maurer Dóra a Magyarországon élő magyar művészek közül először mutatkozhat be önálló kiállításon a világ egyik...","id":"201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68b387b-fc63-48e6-8429-3d7c6ef1985a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af69cfd-9b2b-4163-946c-88b7877c7c7d","keywords":null,"link":"/kultura/201931__maurer_dora__tate_modern__letezestechnikak__modszeres_gondolkodas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:00","title":"Ilyen művészeti szenzáció még nem volt idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék, ha képes lenne a gondolatolvasásra is.","shortLead":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék...","id":"20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e086d2-9d3e-43df-bd2b-f24baa997cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:03","title":"Gondolatolvasó szemüvegen dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cirkuszi előadás el is maradt.","shortLead":"A cirkuszi előadás el is maradt.","id":"20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0caaebe-5265-4098-9503-a060afdc6f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:07","title":"Lecsapott a vihar az Ördögkatlan fesztiválra - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","shortLead":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","id":"20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00679e8-7764-4323-9417-cc47f5f4ab46","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:14","title":"Döntött a bíróság, mennyit fizessen Katy Perry az ellopott dal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","shortLead":"Ez az utolsó dolog, amire számíthat valaki.","id":"20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e03394-b4d6-44c7-af49-0d40cfe6cbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d3df4e-f56c-44e3-be38-5369839a0ed7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Video_a_bokorbol_ugrott_ki_a_bringas_egyenest_a_motohaztetore","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Videó: a bokorból ugrott ki a bringás, egyenest a motoháztetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]