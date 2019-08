Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","shortLead":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","id":"20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f33a70-edf9-4c8d-8a3c-08c7f9658acd","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:24","title":"Soha nem volt még ilyen fontos szakasza az amerikaiak és a tálibok béketárgyalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pénteken. ","shortLead":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab837037-fd4f-430a-8cbf-cce0d75e4f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:07","title":"Trump Putyinnal beszélgetett: Egy kicsit ők is engednek majd, egy kicsit mi is engedünk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","shortLead":"A mátészalkai rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül elfogták a feltételezett tettest.","id":"20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d3e949-916a-4c05-b7c2-2e3e70d354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0cae6-3114-4cdf-bb49-8a21de2cd379","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Lebontotta_a_tetot_hogy_bejusson_a_trafikba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:39","title":"Lebontotta a tetőt, hogy bejusson a trafikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama, Nagy-Britannia és Magyarország elkövetni készül (míg az egyik a kilépésen, a másik a 7. cikkellyel járó elszigetelődésen ügyködik). Azért írom, hogy látszólag, mert a száraz tények szintjén kevés ennél különbözőbb két ország található a kontinensen. ","shortLead":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama...","id":"201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ed32fb-9a4a-4715-a180-b21eb2051a16","keywords":null,"link":"/itthon/201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:00","title":"Kocsis Györgyi: Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","shortLead":"Személyes okokból ölte meg lakótársát a nyílt utcán egy szír férfi. ","id":"20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8320aad9-e388-4f87-931a-fdec5930cad4","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Nincs_politikai_vagy_vallasi_hattere_a_stuttgarti_kardos_meszarlasnak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:56","title":"Nincs politikai vagy vallási háttere a stuttgarti kardos mészárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt. Nagyszerű novellákat írt, és költőként is próbálkozott, de mikor az elsők között felismerte Ady zsenijét, a saját műveit jelentéktelennek érezte.","shortLead":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt...","id":"20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97c10e-f56e-4c44-96d6-d708d26c74ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:17","title":"Nem egyszerű költőnek lenni, ha Ady írogat a szomszéd asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi az összevetés eredménye.","shortLead":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi...","id":"20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8604bc3-70f2-4e1a-a087-b5ae97f0a507","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:03","title":"Microsoft-fricska: Mac Book a windowsos gépet ajánlja a MacBook helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]