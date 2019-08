Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

\r

","shortLead":"Bútorok gyulladtak ki az ötödik emeleten, mentőket is riasztottak a helyszínre.\r

\r

","id":"20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c923a5be-19c8-4158-b005-60f335b0062b","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Tuz_volt_egy_obudai_panelhaz_erkelyen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:34","title":"Tűz volt egy óbudai panelház erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","shortLead":"Augusztus végéig biztosan nem szabadulhat a férfi.","id":"20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd947651-2633-4fc8-a91e-e6250d7eb23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17158685-301c-4430-8c6b-5c3b6be818ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Letartoztatasban_marad_a_Viking_Sigyn_kapitanya","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:44","title":"Letartóztatásban marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e627ca-df78-4e07-8709-2c2b1fd0f775","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több alkalommal kormányzati gépet használt magánútjain a lengyel parlament kormánypárti elnöke, lemond posztjáról.","shortLead":"Több alkalommal kormányzati gépet használt magánútjain a lengyel parlament kormánypárti elnöke, lemond posztjáról.","id":"20190808_Repulozesi_botranya_miatt_lemondott_a_lengyel_parlament_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e627ca-df78-4e07-8709-2c2b1fd0f775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4dcffc-aeab-4397-bd74-5577fb0187fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Repulozesi_botranya_miatt_lemondott_a_lengyel_parlament_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:29","title":"Repülőzési botránya miatt lemondott a lengyel parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak benyújtani amerikai politikusok. A szöveget a magyar fél írta, és szegény Gajdics Ottó is rosszul jön ki belőle.\r

\r

","shortLead":"Egy Magyarországgal kritikus határozat ellenében készül egy NER-t védő szöveg, amit a törvényhozásnak akarnak...","id":"20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c66f5-19a0-4817-81ef-dfb9a7c1c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Csusztatasok_soraval_javitanank_Amerikaban_a_megitelesunket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:44","title":"Csúsztatások sorával javítanánk Amerikában a megítélésünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus azt írja, nincs közvetlen összefüggésben a corvinusos távozása az egyetem átalakításával.\r

\r

","shortLead":"A politológus azt írja, nincs közvetlen összefüggésben a corvinusos távozása az egyetem átalakításával.\r

\r

","id":"20190808_Torok_Gabor_Az_elmult_idoszakban_egyre_kevesbe_ereztem_jol_magam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46b57b-6a5c-4891-8062-437564f1c506","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Torok_Gabor_Az_elmult_idoszakban_egyre_kevesbe_ereztem_jol_magam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:11","title":"Török Gábor: Az elmúlt időszakban egyre kevésbé éreztem jól magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli vállalkozói kör, addig a 2010 utáni korszakban már évente majdnem ennyit. A legnagyobb értékű közbeszerzések körében 2015-2018 között tízszeresére nőtt az évi átlagos szerződésszámuk a 2010 előtti helyzethez képest.","shortLead":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli...","id":"20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b702ff-4f9c-4301-bf88-ca9d2e87b08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:43","title":"Összeadták, pontosan mennyire tarolnak a közbeszerzéseken a Fidesz-közeli vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]