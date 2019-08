Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és halálával kapcsolatban is rengeteg a kérdés, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy már tudják a válaszokat.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és kiskorúak elleni szexuális visszaélésekkel megvádolt amerikai milliárdos életével és...","id":"20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be548f26-b70d-44b4-a928-20f167d03a59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ezek_a_legvadabb_osszeeskuveselmeletek_Jeffrey_Epstein_halalarol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:45","title":"Ezek a legvadabb összeesküvés-elméletek Jeffrey Epstein haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés hazai márka lát fantáziát az Instagram 2018 nyarán elindított tévés szolgáltatásában – derül ki egy új felmérésből. ","shortLead":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. ","id":"20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1067907d-6516-4383-8ba8-ab2058dda42a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:15","title":"Mit tehetnek a cégek az Y generációval? - Gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]