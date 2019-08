Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","shortLead":"A magyarok még mindig inkább itthon üdülnek.","id":"20190815_turizmus_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5926bf08-afbb-4b7d-97b9-efc02607cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149eadfb-9c38-48fd-80e0-2f6ae7edafce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_turizmus_statisztika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:13","title":"Annyira pörög a turizmus, több helyen besokalltak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön tűzijátéknéző hajókat indít.","shortLead":"Augusztus 20. helyett szeptember 1-ig tart a főszezon a balatoni hajózásban. A BAHART 19-én és 20-án külön...","id":"20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009fc8e0-0991-49e6-88f7-e3afbe790297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c134820d-a8f9-4bd3-81de-b2ef0926e575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Meghosszabbitjak_a_Balatonon_a_hajozasi_foszezont","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:36","title":"Meghosszabbítják a Balatonon a hajózási főszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","shortLead":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","id":"20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85107152-1a67-4dce-aaf3-4bb172f4021f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:44","title":"Válságos állapotban van a stuttgarti buszbaleset legsúlyosabb magyar sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","shortLead":"Popovics Juditot támogatja a Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az MMM és az MSZP is.\r

","id":"20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68138a4d-1a6f-4050-b6d4-e6c875f7de82","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_Momentum_adja_a_kozos_ellenzeki_polgarmesterjeloltet_Tatan","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:56","title":"A Momentum adja a közös ellenzéki polgármesterjelöltet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","shortLead":"Merkel támogatja Ursula von der Leyent, aki újra rendezni akarja a kérdést uniós szinten. ","id":"20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ccff06-7dfc-4879-9431-c76e81362aae","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Merkel_uj_menekultugyi_szabalyozast_akar","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:47","title":"Merkel új menekültügyi szabályozást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b562df-37a7-4ae2-ae2c-d6c2dc7863f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartás lassan minden eszköze képes rácsatlakozni a hálózatra, ami egyúttal átok is. Főleg azoknak a szülőknek, akik szeretnék megleckéztetni a mobil- vagy netfüggő csemetéjüket.","shortLead":"A háztartás lassan minden eszköze képes rácsatlakozni a hálózatra, ami egyúttal átok is. Főleg azoknak a szülőknek...","id":"20190814_mobilfuggoseg_tinedzserek_telefon_elkobzasa_netfuggo_lg_okoshuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b562df-37a7-4ae2-ae2c-d6c2dc7863f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff98dab-9842-431e-962d-8318e0e13369","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_mobilfuggoseg_tinedzserek_telefon_elkobzasa_netfuggo_lg_okoshuto","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:03","title":"Ilyen leleményesek a mai tinik: elvették tőle a mobilt, a hűtőről netezett tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]