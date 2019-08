Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató dátumában történt az egyetlen változás.","shortLead":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató...","id":"20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fd5ac-faae-4b77-bd6a-a0e7c7739193","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:33","title":"A Huawei sem meri piacra dobni az összehajtható telefonját, tovább csúszik a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","shortLead":"Az orosz oktatási minisztérium szerint csak \"ajánlásról\" van szó. ","id":"20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42acda8-e2f5-44cc-b93e-ed62831d5d9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Korlatozni_es_ellenorizni_akarjak_az_orosz_tudosok_kulfoldi_kapcsolattartasat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:36","title":"Korlátozni és ellenőrizni akarják az orosz tudósok külföldi kapcsolattartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, hogy terrorista indíttatású volt-e a bűncselekmény, de egyelőre nem találtak erre utaló jeleket.","id":"20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41201573-61ac-4d65-a16c-2b887be907d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69227bf-f0b9-4e2f-8622-4406f17057fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_A_londoni_belugyminiszterium_mellett_keseltek_meg_egy_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:47","title":"A londoni belügyminisztérium mellett késeltek meg egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége nem volt.","shortLead":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége...","id":"20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91895ee-797e-416e-83df-4adeba7c6237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:03","title":"Azt hitték a rendőrök, bajban van a sofőr, de egészen más kép fogadta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi. Erről ír a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának...","id":"20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4238efe8-4f89-4094-83e9-5a48d32a5e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:16","title":"Orbán 30 éve próbálkozik azzal, hogy meghatározza saját rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddb7716-6635-4fef-8f75-4539da017b05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek.","shortLead":"Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek.","id":"20190815_Tobb_mint_szaz_rendor_csapott_le_drogdilerekre_a_Balatonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ddb7716-6635-4fef-8f75-4539da017b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338a73dd-a5ee-4426-9d14-0e7500112902","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tobb_mint_szaz_rendor_csapott_le_drogdilerekre_a_Balatonon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:10","title":"Több mint száz rendőr csapott le drogdílerekre a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]