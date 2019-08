Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki bocsánatot kért.","shortLead":"Mindenki bocsánatot kért.","id":"20190814_Happy_end_lett_a_mentok_kontra_szabalytalan_parkolo_tortenetenek_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb812f2-621f-4a21-8af8-e1dfdc324420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdf9074-04c7-43a4-ac59-83d101a84e4d","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Happy_end_lett_a_mentok_kontra_szabalytalan_parkolo_tortenetenek_a_vege","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:07","title":"Happy end lett a mentők kontra szabálytalan parkoló történet vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot, és a titkosszolgálatot is rájuk állítja.","shortLead":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre...","id":"20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0814021-1b84-4404-bb72-ee42a3727c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:19","title":"Orbán Viktornak egy orosz bank miatt kell nyugtatnia Washingtont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat továbbfejlesztésekkel érkezik, érthető, hogy már nagyon várja a tech-világ. Úgy tűnt, meg is van a bemutatkozás dátuma, de állítólag hamis volt az információ.","shortLead":"Minden jóval felruházta idei első csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót a gyártó, és mivel a T előtagú változat...","id":"20190814_oneplus_7t_pro_hirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cb35bb-cc35-4242-89d9-76c55d878d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_7t_pro_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:03","title":"Kezdődik a találgatás: mikor érkezik a OnePlus csúcstelefonjának utódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy részét azonban az extrovertáltak bitorolják, ezért törekedni kell arra, hogy a kulturális változások egyenlőséget teremtsenek e téren is. ","shortLead":"Kutatások kimutatták, hogy a személyiségjegyek nagymértékben befolyásolják a csapatok működését. Az üzleti kultúra nagy...","id":"jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3179e-f270-4bb3-86e1-4aac6a0069ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2a118d-83a3-41fe-b231-d1a027135492","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20190814_Egy_magikus_szo_az_introvertaltak_egyenlo_eselyeiert_egy_extrovertalt_csapatban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:00","title":"Egy mágikus szó az introvertáltak egyenlő esélyeiért egy extrovertált csapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két Fitbalance-rendezvényhez, valamint a Nemzeti Futóversenyhez. Rogán Antal korábban az ügyben azt mondta, szerinte abban, hogy az állam ingyenes sportrendezvényeket támogat, nincs semmi különös.","shortLead":"Több hetes levelezgetés után végre megtudtuk, mennyi közpénzzel járult hozzá három állami cég két...","id":"20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8b7e0-def2-48c4-94dd-f7cb361d6eb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_rogan_cecilia_fitbalance_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:00","title":"Kis híján félmilliárd forint közpénzt kaptak a Rogán Cecíliához köthető sportesemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]