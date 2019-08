Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Majd ők elintézik a különféle hatóságoknál folyó büntetőügyeiket a jó kapcsolataikkal – ezzel húzott be többeket egy bűnöző csoport. Egy rossz postai címzésen buktak le, miután többen is milliókat fizettek a szolgáltatásért. 2019. augusztus. 15. 10:09 Rosszul címeztek meg egy borítékot, milliós átveréssel buktak le A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet. A közös jelölt szerint ezzel... 2019. augusztus. 14. 14:05 Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP Elunta az MSZP az "ellenzéki dagonyázást", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A gyorsan okosodó program sokak szerint egyre veszélyesebbé is válik. A gyorsan okosodó... 2019. augusztus. 15. 10:03 Nagyot fejlődött az Amazon arcfelismerője, már a félelmet is érzékeli Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen. 2019. augusztus. 14. 12:24 HVG-elemzés: a politikusok jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaság növekedésére A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. 2019. augusztus. 15. 13:53 Halálos baleset miatt zárták le a 21-es utat Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott Salgótarján és Vizslás-Újlakpuszta között. 2019. augusztus. 16. 10:43 Angliában élő állatkínzó magyarokat ítélt el a bíróság Ki is akadt a lakosság, de nemcsak azon, amit tettek, hanem a szokatlanul enyhe ítéleten is. Donald Trump elnök a Twitteren szólalt fel a képviselők beutazásának engedélyezése ellen. Azokról a színes bőrű nő képviselőkről van szó, akiket korábban "haza" küldött, amiért kritizálták. 2019. augusztus. 15. 18:40 Izrael nem enged be két amerikai képviselőt, miután Trump ellenük tweetelt Izrael nem ad beutazási vízumot két amerikai képviselőnek, akik nyíltan ellenzik palesztin területek Izrael általi megszállását. 2019. augusztus. 15. 18:00 Új állami irodalmi díjat alapított Kásler Miklós A frissen létrehozott elismerést Herczeg Ferencről, a Horthy-korszak Írófejedelméről nevezték el.