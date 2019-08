Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","shortLead":"Szabadnapos rendőrnek tűnt fel, ahogy a Teréz körúton próbálkoznak. ","id":"20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614ec91-d9e3-41a0-8332-80eac8e8461e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Rendornek_adtak_ki_magukat_igy_huztak_le_kulfoldi_turistakat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:04","title":"Rendőrnek adták ki magukat, így húztak le külföldi turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","id":"20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e6664-0b18-4d55-97c2-bd74b403abe2","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:25","title":"Hadházy rákérdezett Poltnál, nem kellene-e nyomozni a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja igyekezett ködösíteni, egy hete viszont elismerte az Emmi, hogy helytálló volt júliusi értesülésünk, és tényleg részt vesz a nemzeti alaptanterv átdolgozásában a Horthyért és antiszemita szerzőkért rajongó Takaró Mihály. Hiába próbáltunk azonban többet megtudni az irodalomtörténész megbízásáról: az Emmi kerek perec tagadja, hogy köze lenne hozzá, a háttérintézményeire mutogat, azok viszont egybehangzóan a minisztériumra mutogatnak vissza. ","shortLead":"Egy hónapja igyekezett ködösíteni, egy hete viszont elismerte az Emmi, hogy helytálló volt júliusi értesülésünk, és...","id":"20190816_Tovabb_titkolozik_az_Emmi_Takaro_Mihalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a7745-5c66-468a-beae-d903d52bd65f","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Tovabb_titkolozik_az_Emmi_Takaro_Mihalyrol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:30","title":"Tovább titkolózik az Emmi Takaró Mihályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van szükség, mit kellene pótolni az iskolakezdésig. Ezek a kiadások akár meghaladhatják egy elsős gyermeknél a 100 ezer forintot. Sokan vannak, akik ezt az összeget csak hitelből tudják kifizetni, de melyik hitelt érdemes választani? ","shortLead":"A nyár vége felé sok szülő szembesül azzal, hogy vészesen közeleg a szünet vége. Már most érdemes átnézni mire van...","id":"20190815_iskolakezdes_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c49600-1ecf-42a7-a4a0-99674845a178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ffdfde-5e54-45e4-86d5-18a86c794b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_iskolakezdes_bankmonitor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:48","title":"Több mint 100 ezer forintba kerülhet egy átlagos családnak a tanévkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért legmelegebb júliusi hónap volt a világon az időjárási feljegyzések kezdete, 1880 óta - közölte az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért...","id":"20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fde76c-05fc-4793-a5d0-0febe0b75105","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:25","title":"A tengeri jég sose volt még ilyen kicsi se az északi, se a déli sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi. Erről ír a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának...","id":"20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4238efe8-4f89-4094-83e9-5a48d32a5e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:16","title":"Orbán 30 éve próbálkozik azzal, hogy meghatározza saját rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]