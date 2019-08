Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda betérő látogatókon. A tesztidőszakban a rendőrség is részt vett.","shortLead":"A Sheffieldben található Meadowhall bevásárlóközpontban még 2018-ban, egy hónapon át végeztek arcszkennelést az oda...","id":"20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d0c33-2737-4d1f-a17c-b4748ff2a74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_arcszkenneles_arcazonositas_meadowhall_megfigyeles_szemelyisegi_jogok","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"Szkennelték egy brit bevásárlóközpont látogatóinak arcát, de erről senkinek sem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","shortLead":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","id":"20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea23aa4-7adf-4f41-9cde-a548f61ed2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:29","title":"Videón, ahogy két kamion frontálisan ütközik Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","shortLead":"A baloldali képviselő szerint ha a buszon tudnak együtt utazni az emberek, akkor a vonaton sincs másképp. ","id":"20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e97b04-d095-47ce-89ad-3be39f3d70fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd53943-17a3-4c57-a4ed-bcf7320e5593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megszuntetne_az_elso_osztalyu_vasuti_kocsikat_egy_nemet_politikus","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:05","title":"Megszüntetné az első osztályú vasúti kocsikat egy német politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","shortLead":"Meg kellett szakítania ausztriai vakációját.","id":"20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180c069-a975-4da9-b9a8-4b1dc8a3ef4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eb15c9-744f-458f-b21e-d2e20475b7f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Surgos_mutetre_szorul_JeanClaude_Juncker","timestamp":"2019. augusztus. 17. 17:49","title":"Sürgős műtétre szorul Jean-Claude Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt minden idők legjobb szigetes line-upja, de minden napra jutott néznivaló. A Sziget továbbra is sziget a magyar popkulturális térképen, és ez továbbra is egyszerre jó és zavarba ejtő. Aludtunk rá kettőt, most összegzünk.","shortLead":"Nem döntötte meg a tavalyi látogatócsúcsot, sőt, idén a tavalyi nézőszám alá ment a Sziget Fesztivál. Nem ez volt...","id":"20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b1369f-0267-4c8f-b46e-aa58753cd98d","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Uzembiztos_mukodes_kisebb_fennakadasokkal__ez_volt_a_2019es_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:03","title":"A Sziget már jó ideje nem a magyar fesztiválok között játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","shortLead":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","id":"20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe91077-06cc-4adb-b12a-fbf1c97c0846","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:58","title":"A kormány elmagyarázta, miért pontrendszer alapján ítélik meg a GYOD-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg a miniszterelnök képen mosolygó vejének az adományt. A szövegben Tiborcz nevét meg sem említik.","shortLead":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg...","id":"20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b56fa7-2132-463f-883f-b9b36f2fa405","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:46","title":"Hadházyt igencsak kiakasztotta, ahogy Tiborcz életmentő készüléket adományoz a SOTE-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]