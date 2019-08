Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő tájékoztatást, sem a jogszerű ügyintézést nem biztosítják.","shortLead":"Egyre több utazó szenved kárt a légi közlekedésben szaporodó fennakadások miatt. A légitársaságok gyakran sem a kellő...","id":"201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d665fb-1485-4e2e-b935-f40de979b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b88b5b0-13ea-4a29-bd11-cf7cb52c3838","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__fapados_cegek__torolt_jaratok__jogvitak__utjukat_vesztve","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:00","title":"Légi csaták: „Nem az a csoda, ha nem indul el egy járat, hanem az, ha elindul” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második negyedében.","shortLead":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második...","id":"20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c856c-8aee-44b9-a2c7-3c3a26a60a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:03","title":"Milyen telefonokat vesznek most legtöbben Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","shortLead":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","id":"20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f2016f-294b-443a-b272-5e89dddfd990","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 21:40","title":"Félrement: Dániai bálnamészárlással támadta be a brazil elnök a norvégokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. ","shortLead":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában...","id":"20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1b3c9-c5f1-422b-bbf5-a000308646ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:27","title":"Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját. Az összetevők kormánybarát újságok. ","shortLead":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját...","id":"20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e491d85-a056-4f04-b85d-f4b7bcb7852d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:18","title":"Emészthetetlen az ország (propaganda lapjaiból készült) tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat megszólítani – lezárult a Zempléni Fesztivál.\r

","shortLead":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat...","id":"20190820_Komolyzene_konnyeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c873c0-ee7f-4f12-b5d7-32dc6f20ffc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Komolyzene_konnyeden","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:35","title":"Komolyzene könnyedén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","shortLead":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","id":"20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533db2-657e-4077-935b-9ee6d610ef2a","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:25","title":"Tárnokon úgy döntöttek, hogy inkább megspórolják az ünnepi tűzijátékra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]