[{"available":true,"c_guid":"e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","shortLead":"Bár elsőre nem gondolnánk, a pickup valójában ideális autótípus lehetne Magyarországon, mutatjuk is, hogy miért!","id":"fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6709811-044c-477a-ab3a-3e6e9e185954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f3ffca-8503-44e5-afe5-1daef602ac35","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190821_A_pickup_sikerenek_titka","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:30","title":"A pickup sikerének titka: 5+1 egy ok, amiért egyre népszerűbbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","shortLead":"Egy szoros és egy nagyon sima szettben nyerte meg Babos Tímea a második selejtezőt.","id":"20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb26199-4f42-4c3e-8b6d-b60a05e6271c","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Egyetlen_meccs_valasztja_mar_csak_el_Babost_a_US_Opentol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 21:43","title":"Egyetlen meccs választja már csak el Babost a US Opentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","shortLead":"Nehezen veszik fel a versenyt a magánoktatással. ","id":"20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6703fc8f-122b-4d5b-88bf-75e51a24938e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_nyelviskolak_is_kuzdenek_a_tanarhiannyal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:22","title":"A nyelviskolák is küzdenek a tanárhiánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","shortLead":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","id":"20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67485964-17a0-499b-8bb9-8f7764e31dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:35","title":"Magyarországról szóló, pozitív kisugárzású képeket vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szakemberek úgy vélik, hogy egyelőre más miatt érdemes aggódni.","shortLead":"Új jelentést adott ki az ivóvízben is előforduló mikroműanyagokkal kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet (WHO...","id":"20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e9556-815c-47bb-bf59-1d5e423d619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971796a7-2913-4aa0-aedc-c0e81177c5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_mikromuanyagok_lenyelese_ivoviz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:03","title":"A WHO szerint a vízben lévő mikroműanyagok nem veszélyesek, de azért még kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Agrármarketing Centrum dinnyekampányt indít a piacokon, és azt is elmondja, a lőrinces (nem az a Lőrinc) dinnye már a múlté, a szezon szeptember végéig tart.\r

\r

","shortLead":"Az Agrármarketing Centrum dinnyekampányt indít a piacokon, és azt is elmondja, a lőrinces (nem az a Lőrinc) dinnye már...","id":"20190823_A_kormany_ra_akar_venni_bennunket_hogy_egyunk_tobb_dinnyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae9522a-5ef1-4de8-b992-214a6dade0c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_kormany_ra_akar_venni_bennunket_hogy_egyunk_tobb_dinnyet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:39","title":"A kormány rá akar venni bennünket, hogy együnk több dinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","shortLead":"A beruházás várhatóan jövőre indul, igen fontos céllal: az ásványkincsek hamarabb kerülhetnének a tanzániai kikötőkbe.","id":"20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053357d1-1b40-4c44-b439-633d98e739ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Afrikai_utepitesrol_szolo_reklamfilmben_tunik_fel_a_Duna_Aszfalt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:40","title":"Afrikai útépítésről szóló reklámfilmben tűnik fel a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]