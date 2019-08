Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","shortLead":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","id":"20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877e2907-7ea3-4c5a-97c0-960e7f00e600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:28","title":"Elvileg egy éven belül kibővítik az M70-est és az M15-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról, hogy a kereskedelmi feszültségek mindenkinek csak ártanak.","shortLead":"Emmanuel Macron szeretné meggyőzni a G7-es országcsoport szombat esti csúcsértekezletén a partnereket arról...","id":"20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d690bd-6b44-45c0-91be-373bf1859b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf83038-9fe4-4f63-a16b-4b9fba4ebfa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Macron_a_kereskedelmi_haboruk_senkinek_sem_jok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 16:46","title":"Macron: a kereskedelmi háborúk senkinek sem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli dollármilliárdos magángépén. Nicolas Sarkozy ügyvédet kísérték. A francia törvények szerint a volt köztársasági elnököknek is védelem jár - különösen külföldön. Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke, most izraeli barátjának kérésére látogatott el Guineába.","shortLead":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli...","id":"20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20bc60-d331-42c0-9144-a51b9e0ab1a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:05","title":"Mit keresett Sarkozy egy korrupcióval vádolt izraeli milliárdos oldalán Guineában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","shortLead":"Budapesten dől el, melyik csapat jut a csoportkörbe.","id":"20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59f499a-5c03-4cd8-b73b-dc221157b09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17a61af-ff0b-428e-a2be-e11d482a4d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Dontetlent_jatszott_a_Ferencvaros_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:52","title":"Döntetlent játszott a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Trump beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését.","shortLead":"Peking tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Trump beharangozta a kínai importra kivetett vámok megemelését.","id":"20190824_Kina_tiltakozik_az_importvamok_emelese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d4574-4e50-4027-b2f3-f891a20c2add","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Kina_tiltakozik_az_importvamok_emelese_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:49","title":"Kína tiltakozik az importvámok emelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat, a magyar ügyészség nyomozást rendelt el a Microsoft-ügyben. Az amerikai vizsgálatok előtt nem láttak semmi gyanúsat.","shortLead":"Válaszokat kaptak az amerikai igazságügyi minisztériumtól, illetve feldolgozták a nyilvánosságra hozott dokumentumokat...","id":"20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a1c53c-c707-4e57-92de-b5985e085a8c","keywords":null,"link":"/kkv/20190823_Magyar_ugyeszseg_20_nyomozast_rendeltek_el_a_Microsoftbotrany_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:40","title":"Magyar ügyészség 2.0: nyomozást rendeltek el a Microsoft-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A rendőröket a lakás tulajdonosa hívta ki, mert nem tudta elérni a bérlőit. Emberölés miatt indult nyomozás. ","id":"20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=853f1aa5-6341-4c1f-bef7-ca0f5978bf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d3d27-1cd3-40e1-94dc-aabdb3068207","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Harom_holttestet_talaltak_egy_budai_lakasban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:25","title":"Egy férfi, egy nő és egy kisgyerek a budai gyilkosság áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]