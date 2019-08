Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","shortLead":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","id":"20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fd1ea-67fc-4e9d-8e00-abe259861cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:18","title":"Az utastérben is új világ az elektromos Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","shortLead":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","id":"20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe24675-273f-4fa7-8e77-593414143bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:09","title":"Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják az ekhós adózást. ","shortLead":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják...","id":"20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967e11f9-4710-4540-a2c3-96d6cad6b2f7","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:36","title":"Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98c2357-e641-4cc3-bea1-486f6f6c40a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Réka filmjét, A létezés eufóriáját díjazták. ","shortLead":"Szabó Réka filmjét, A létezés eufóriáját díjazták. ","id":"20190823_Magyar_dokumentumfilm_hozta_el_az_emberi_jogi_dijat_a_Szarajevoi_Filmfesztivalrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98c2357-e641-4cc3-bea1-486f6f6c40a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da97d236-dec0-4aa3-a22c-6371f85ef5d6","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Magyar_dokumentumfilm_hozta_el_az_emberi_jogi_dijat_a_Szarajevoi_Filmfesztivalrol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:41","title":"Magyar dokumentumfilm hozta el az emberi jogi díjat a Szarajevói Filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűzijáték pazar kilátással.","shortLead":"Tűzijáték pazar kilátással.","id":"20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ec3d02-8d1b-4738-8232-a2c49fff14f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ezert_megerte_tobb_mint_tizmilliardot_kolteni_a_Karmelita_kolostorra","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:02","title":"Ezért megérte több mint tízmilliárdot költeni a Karmelita kolostorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95fe1d-254e-4dcf-af6a-d713e06f7eaa","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:32","title":"Frontális karambol történt Bárándnál, mentőhelikopter szállította kórházba a sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462279a8-fa0f-4f1c-91a4-b5e649a24e98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem valami hóbortos ötlet a gazdag olajemírségben, hanem elvileg nagyon is gyakorlatias célja van. ","shortLead":"Ez nem valami hóbortos ötlet a gazdag olajemírségben, hanem elvileg nagyon is gyakorlatias célja van. ","id":"20190822_Tengerkekre_festik_az_utakat_Katarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462279a8-fa0f-4f1c-91a4-b5e649a24e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39ce816-d659-4faf-8c10-30a6605b7c28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Tengerkekre_festik_az_utakat_Katarban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:25","title":"Bekékültek az utak Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]