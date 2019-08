Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult az összejövetel, mert Donald Trump utólag közölte: nem fogadja el a közös közleményt, melyet korábban jóváhagyott. Most Emmanuel Macron francia elnök - mint vendéglátó – szeretné elkerülni a botrányt.","shortLead":"Biarritzban, egy franciaországi turistaközpontban ülésezik a G7-csúcs az idén. Tavaly Kanadában káosszal zárult...","id":"20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd25a257-b739-4806-ae4c-eb8956b7c203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_g7_trump_macron_merkel_csucstalalkozo","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:50","title":"Hétvégén eldőlhet, meg lehet-e fékezni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Kopasz ezzel begyűjtötte az első tokiói kvótát is Magyarországnak.","shortLead":"Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs...","id":"20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0aa8167-3754-440d-8ac6-9dd53c9a05d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d47d2bd-23af-40ea-8050-9fa6e91ab15b","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Kopasz_es_Csipes_aranyermes_megvan_az_elso_olimpiai_kvota","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:53","title":"Kopasz és Csipes is aranyérmes, megvan az első olimpiai kvóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni kívánó jelölteknek és jelölőszervezeteknek.","shortLead":"A választási irodák összesen 318 ezer ajánlóívet adtak ki a kampány első napján az önkormányzati választásokon indulni...","id":"20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d935b8-a41e-404c-9eef-0ded5f5c429e","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Csaknem_320_ezer_ajanloivet_adtak_ki_a_valasztasi_irodak_az_elso_nap","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:05","title":"Csaknem 320 ezer ajánlóívet adtak ki a választási irodák az első nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához. A Nemzetközi Űrállomásról.

","shortLead":"Válófélben lévő házastársa azzal gyanúsít egy amerikai asztronautát, hogy engedély nélkül hozzáfért a bankszámlájához...","id":"20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785b6c8b-9d77-4a30-a87a-72813a7d4bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Urbuncselekmennyel_gyanusitanak_egy_amerikai_asztronautat","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:18","title":"Űrbűncselekménnyel gyanúsítanak egy amerikai asztronautát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra felfesteni. Ki a szemét, ha Angela Merkel az európai pénzelosztást dicséri Orbán Viktor oldalán? És ki jön ki abból jobban, ha mindannyian elfelejtünk gondolkodni? Ez a heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra...","id":"20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d06f3-3f89-4de5-a0ef-fcc22ce5b7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:30","title":"Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS. De az új, összevont vállalat is eltörpül a rivális médiaóriások mellett.","shortLead":"Ismét egymásra talált a Redstone család ellenőrzése alatt álló két amerikai szórakoztatóipari cég, a Viacom és a CBS...","id":"201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44cee47-151e-4939-bc7c-2998d9ef67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ebde8f-155c-4cb5-97ad-528384a7b229","keywords":null,"link":"/kkv/201934__viacom_es_cbs__kihivasok__vadasz_vagy_preda__jobb_keson_mintsoha","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:00","title":"Nőként ment nagyot egy férfiuralta iparban, most a Disney és az Apple ellen indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet kimentette a férfit.","shortLead":"A vízirendészet kimentette a férfit.","id":"20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e739f5-7331-4ddf-8ca5-30a929be4ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:15","title":"A Petőfi hídról esett a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]