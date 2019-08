Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnöke most kezdheti el a szereposztást a remények szerint novemberre felálló testületében. A magyar jelölt, Trócsányi László azok közé tartozik, akiknél majdnem minden végeredmény elképzelhető – kivéve az, amit a kormány szeretne.","shortLead":"A júniusi nagy európai hatalmi harc után most itt a nagy uniós sakkjátszma: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság...","id":"20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc77631e-1cf5-4aa3-a01e-8d8f16c37df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f83042-7edd-4019-8cfd-a9ab3db64f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_europai_bizottsag_jeloltek_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:55","title":"Trócsányi meg a többiek: komoly harcok várhatók az új Európai Bizottság jelöltjeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","shortLead":"Az énekesnő egy éve adott itt koncertet, akkor egy rajongója az életére akart törni.","id":"20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f02477-b9fe-4bd0-b2b6-02d46f9edd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68afc9-9777-441f-963e-6dbec3bd83ff","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Megmotoztak_a_kozonseget_Pasztor_Anna_budapesti_koncertjen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:45","title":"Megmotozták a közönséget Pásztor Anna budapesti koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben többen megsérültek.","shortLead":"A balesetben többen megsérültek.","id":"20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7e0de2-889c-4449-9c80-d8045e84f2a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Hatos_karambol_az_M7esen_teljes_az_utzar_Szekesfehervarnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:07","title":"Tömegkarambol az M7-esen, teljes az útzár Székesfehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig automatikus üzemmódban. Fedor ezenkívül lőni is tud.

","shortLead":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig...","id":"20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe59e5e-1092-48bd-8a2a-a1e362ecc8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:11","title":"Fedor megérkezett – sikerült csatlakoznia a Szojuz MSZ-14-nek a Nemzetközi Úrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","shortLead":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","id":"20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c86c8f-ccdc-4605-b63f-e3b0f1bf771d","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán a támogatásokat is, lehet, hogy át kéne gondolni. ","shortLead":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán...","id":"20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd35ebbc-ce98-41b6-9335-a4e29a4c73be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:38","title":"Egy földgázüzemű autó jelenleg sokkal zöldebb, mint egy elektromos kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]