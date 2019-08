Az LMP Karácsonyt támogatja, de a társelnökük Puzsérnak írt alá

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"125 milliót fizettek a városnak a területért, a 10 milliárdos költségvetésben ez nem egy különösebben nagy tétel. Elvileg 300 milliót ráköltenek még a Hajógyári-sziget fejlesztésére, de nem derült ki, hogy mire. ","shortLead":"125 milliót fizettek a városnak a területért, a 10 milliárdos költségvetésben ez nem egy különösebben nagy tétel...","id":"20190826_A_Sziget_koltsegvetesenek_125_szazaleka_volt_a_berleti_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c27c79-c017-4a14-b0d7-a8bae8297fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_A_Sziget_koltsegvetesenek_125_szazaleka_volt_a_berleti_dij","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:59","title":"A Sziget költségvetésének 1,25 százaléka volt a bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","shortLead":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","id":"20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c7648f-6956-45f1-9acb-cb867102e38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:56","title":"Aprópénz az érdekképviseletek szerint a nyugdíjasoknak adott 9000 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor támogatást. A müncheni minisztérium azt írta a hvg.hu-nak, hogy amíg a magyar fél nem teljesíti a feltételeket, a részükről nem működik az egyezség. A Fidesz szerint viszont éppen a bajorok miatt nincs előrelépés. Pedig a két intézmény a szakmai kérdésekről már mindenben megállapodott. ","shortLead":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor...","id":"20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9f47d4-c599-484e-a924-52b8f1a9d874","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:30","title":"Hiába Orbán ígérete, a magyar kormány miatt úszhat el a CEU bajor támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eaa66e-3655-49b6-bf62-d501d024c778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évadot élt meg a Heti dörgés Villám Gézával.","shortLead":"Egy évadot élt meg a Heti dörgés Villám Gézával.","id":"20190827_heti_dorges_villam_gezaval_megszunik_comedy_central","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33eaa66e-3655-49b6-bf62-d501d024c778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ed470-6c66-4301-b1a4-37df31977f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_heti_dorges_villam_gezaval_megszunik_comedy_central","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:42","title":"Megszűnik a Comedy Central vicces hírműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az ünnep sem szent!","shortLead":"Már az ünnep sem szent!","id":"20190826_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_szuletesnapi_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea32059e-ce7b-43c9-92bf-08a634087e0a","keywords":null,"link":"/elet/20190826_Ryan_Reynolds_Blake_Lively_szuletesnapi_fotok","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:15","title":"Ryan Reynolds a felesége születésnapját sem bírta ki trollkodás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még így is jön a bevétel, keleten pedig vendégből és bevételből is egyre több van.","shortLead":"Jó évük van a fürdőknek. Igaz, Nyugat-Magyarországon idén kevesebb a látogató, de annyit nőttek az árak, hogy még...","id":"20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ef0e4-ddba-4a30-8287-9691d70ffbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41b41-346e-4af7-bcac-f7f0643e90a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Megerte_arat_emelni_a_furdokben_nagyot_nott_a_bevetel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:13","title":"Megérte árat emelni a fürdőkben, nagyot nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszült a helyzet a felek, a Bige Holding és a katasztrófavédelem között, de újra termel a kénsavgyár.","shortLead":"Feszült a helyzet a felek, a Bige Holding és a katasztrófavédelem között, de újra termel a kénsavgyár.","id":"20190826_Ujraindult_Bige_Laszlo_kensavgyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd8badb-7ce2-40be-8781-cb22d3e23671","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujraindult_Bige_Laszlo_kensavgyara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 07:58","title":"Újraindult Bige László kénsavgyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]