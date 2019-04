Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta, mindenképp megtartják az előválasztást. ","shortLead":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta...","id":"20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0032c0-b78b-4170-b620-75c16908b7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","timestamp":"2019. április. 08. 09:42","title":"Puzsér asztalt borított: nem tárgyal tovább az előválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","shortLead":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","id":"20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf576e15-3107-4fa1-8d06-406ce3a10357","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","timestamp":"2019. április. 09. 05:17","title":"Világgazdaság: Egyre több a bankkártyás visszaélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit tudnia kell a hétfőn munkanapon is bemutatkozó dél-pesti metrópótlásról.","shortLead":"Expressz metrópótlók, Budapest-bérlettel használható intercityk, új buszvonalak, menekülőjáratok - itt van minden, amit...","id":"20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d06112-8e37-422c-9abd-d980394d5841","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Metropotlok_DelPest_uj_buszok_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 07. 18:30","title":"Jön az első metró nélküli munkanap Dél-Pesten, összeszedtük, mire készüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan érezték magukat tavaly április 8-án, és mit gondolnak egy évvel később, mi volt a döntő oka a végeredmény kialakulásának. Ahogy a klasszikus mondaná: és ezt így hogy?","shortLead":"Mondd, miért? A 2018-as választásokon érdekelt politikusokat és kívülálló megfigyelőket is megkérdeztünk arról, hogyan...","id":"20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158491fb-b4dd-4f2c-964a-889d5d731144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67d923f-cac8-4aea-bf0e-30700742d5f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Es_ezt_igy_hogy_Egy_eves_a_harmadik_Orbanketharmad","timestamp":"2019. április. 08. 09:00","title":"És ezt így hogy? Alfölditől Vonáig magyarázzák a harmadik Orbán-kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester szerint egyáltalán nem kellene fizetős parkolás a fővárosban, ha Tarlós megépítette volna a tervek szerint a P+R parkolókat. A főpolgármesternek kilenc éve lett volna összehozni az egységes fővárosi parkolási rendszert.\r

