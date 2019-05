Az őt támogató egyik párt épp most hullik ki az Európai Parlamentből.

A jelenlegi számítások szerint 2 százalékot érhet el az LMP az Európai Parlamenti választáson, megkérdeztük Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltet, mit szól az eredményhez. Puzsért ugyanis jelenleg az LMP és a Jobbik támogatja.

Ha két százalékon végez az LMP, akkor az kétszázalékos támogatottságnak számít,

mi közöm nekem ahhoz, hogy most ők épp összeomlanak?!

- mondta Puzsér, hozzátéve, hogy nem ő kereste meg az LMP-t, hogy álljanak be mögé, hanem fordítva történt. "Eddig sem velük kalkuláltam, tettem egy ajánlatot a budapestieknek, emögé állt be az LMP", nem fogja azt mondani, hogy két százalékkal takarodjanak mögüle. Örül, ha más is csatlakozik a programjához, egy kétezrelékes pártot sem fog elzavarni.

Az eredmény szerinte valóban rontja az LMP tárgyalási pozícióit a fővárosban, kevesebbel kell hogy beérjék. Puzsér csak azt várja, korrektül, a pártok erejének megfelelően osztozzanak velük a szocialisták.

Ha már szocialisták: számukra is csúnya vereséget hozhat a választás, a Magyar Nemzet szerint 88 százalkos feldolgozottságnál az MSZP 7 százalékon áll, ugyanott, ahol a Jobbik, ez egy-egy mandátumot jelent. A Momentum 9, a DK pedig 16 százalékot kaphott eddig, ami 2 illetve 4 helyet jelent. Percről percre tudósításunkat itt olvashatja.