[{"available":true,"c_guid":"dd62eea9-87dd-4499-9434-1782aaa730ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is bemutatkozott a stuttgarti gyártó kupésra faragott divatterepjárójának új generációja.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott a stuttgarti gyártó kupésra faragott divatterepjárójának új generációja.","id":"20190828_valasz_az_bmw_x6ra_itt_az_uj_mercedes_gle_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd62eea9-87dd-4499-9434-1782aaa730ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db4e95-6ccf-46fc-a50d-8de7b8752383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_valasz_az_bmw_x6ra_itt_az_uj_mercedes_gle_coupe","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:21","title":"Válasz az BMW X6-ra: itt az új Mercedes GLE Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","shortLead":"Jogszabály írja elő a minimálisan megengedett barázdamélységet.","id":"20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1caed88d-bdca-476c-a84e-d5a3621279c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7da1be-babf-412c-83a4-5786ee416801","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Lekopott_roncsolt_autogumi_fotojaval_mutatja_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:20","title":"Ha ilyen gumiabroncsot lát a rendőrség, ugrik a kocsi forgalmija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7709e913-568e-4cf6-a410-7b0b6eabdd3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Konkretan_igy_gyujtjak_fel_az_oserdot_Braziliaban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:47","title":"Konkrétan így gyújtják fel az őserdőt Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint amennyi a leszakadó régiókra jut. ","shortLead":"A Mészáros-klánt is hizlaló látványberuházások a focifinanszírozással együtt a térség jóval több pénzt kapott, mint...","id":"201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b52fad-a34f-4df1-8651-5a751729673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09974a5f-cb39-4882-8d89-7dc66cd16a7c","keywords":null,"link":"/itthon/201934__meszarosek_valasztasa__unio_es_foci__vokstarolas__partvonalon_innen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:52","title":"Gyűjtögetnek, mintha nem lenne holnap: degeszre tömték Felcsútot és környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnését. ","shortLead":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós...","id":"20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a543349-510b-4e9c-a37d-edb362735107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:56","title":"Johnson megerősítette: másfél hónapra felfüggesztené a parlament működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","id":"20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc4ea68-5cb1-46cb-999b-09275747369e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:30","title":"Egy hét múlva döntenek a takarékok végső egyesüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt...","id":"20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce525898-817b-487c-a151-89166bba680e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:03","title":"Kriptopénzt bányásztak a munkahelyükön az atomerőmű dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető szerkezetről most is csak annyi tudható, hogy sokáig volt fenn.","shortLead":"Ötödik misszióján van túl az X-37B űrrepülő, amelynek rakománya és küldetése továbbra is titkos. A távolról vezérelhető...","id":"20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905b20c5-09cf-4004-afb4-dfb0e2fd5b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e19462-6844-4690-a5f6-04a4a67589c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_boeing_x37b_otv_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2019. augusztus. 27. 19:03","title":"719 levegőben töltött nap után leszállt a kémrepülő, amiről senki nem tudja, miért indul útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]