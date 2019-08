Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Földházi Zsófia nem indulhat a jövő heti, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","id":"20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ceac85c-3cbf-4aea-8e91-36f8fbf6ddd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36a910-d008-45d1-b37b-562475858550","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Eltorte_a_bokajat_a_haromszoros_vilagbajnok_magyar_ottusazo_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:50","title":"Eltörte a bokáját a háromszoros világbajnok magyar öttusázó, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e20df2-9659-4cd4-901c-9eabe450a06b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vártnál tovább húzódott az SSC Tuatara fejlesztése, mely a gyártó szerint a világ leggyorsabb sportkocsija lehet.","shortLead":"A vártnál tovább húzódott az SSC Tuatara fejlesztése, mely a gyártó szerint a világ leggyorsabb sportkocsija lehet.","id":"20190826_elkeszult_atadtak_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_elso_peldanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e20df2-9659-4cd4-901c-9eabe450a06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6b204b-b300-454c-a875-3affa5d96981","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_elkeszult_atadtak_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_elso_peldanyat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:21","title":"Elkészült: átadták a 480 km/h végsebességű új hiperautó első példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dublini rendelet alapján nálunk kellene lefolytatni az eljárásukat. 