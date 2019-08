Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik. A kérdés most már az, milyen messzire érhetnek a hatások. ","shortLead":"Nem elég, hogy a tüntetések megbénítják Hongkong mindennapi életét, a helyi gazdaságot is komoly mértékben visszavetik...","id":"20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87634d37-3ced-4c96-8b62-429a1b285f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e1ba6-286a-47d2-8f40-440f83ceaa21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_hongkong_gazdasag_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 14:00","title":"Saját magát üti ki Hongkong, méghozzá elég csúnyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta a pszichiáter, Csernus doki foteljét.","shortLead":"A drogfüggőként zártosztályra kerülő Szabó Győzőt Molnár Áron alakítja, Bányai Kelemen Barna pedig elfoglalta...","id":"20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb81e19-93cf-4260-87ef-c524e659eb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4507b5d8-757e-452b-a50c-f66dbd5decfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Itt_vannak_az_elso_kepek_Herendi_Gabor_Toxikomajabol","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:12","title":"Itt vannak az első felvételek Herendi Gábor Toxikomájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","shortLead":"Vállalkozóktól kért pénzt a jóindulatú eljárásért. Tizenkét év is járhat érte.","id":"20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae08cff-9bf3-4c57-b825-ce22fc4eab7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Korrupt_adoellenort_tartoztattak_le","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:53","title":"Korrupt adóellenőrt tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként is, sok dolgot nem vett meg neki, csak az esküvőjük után lett kicsit adakozóbb.","shortLead":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként...","id":"20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e706cf8f-b7ff-4907-adf1-7247a99588e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:53","title":"Vajna Tímea: Előfordult, hogy Andy megdorgált, mert túl sokat költöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai elutasításától a rendőrségi érzékenyítő tréningek elmaradásáig.\r

\r

","shortLead":"A rózsadombi családirtás szomorú tanulságait veszi végig a HVG cikke az Isztambuli egyezmény ratifikálásának ideológiai...","id":"20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3e3ea-3a93-406f-b737-e85a43390cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tragediaba_torkollo_csaladon_beluli_eroszak_a_2000es_evek_ota_egyre_romlik_a_helyzet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:09","title":"Tragédiába torkolló családon belüli erőszak: a 2000-es évek óta egyre romlik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak a körülmények. A kórház szerint a vádak nem igazak.","shortLead":"A zalaegerszegi díszpolgár, damaszkuszi születésű Alotti Nasri nem tudja elfogadni, hogy a kórházában egyre rosszabbak...","id":"20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea85ed7-0831-4a66-a6ed-f692d550ab14","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_A_birosagon_majd_kitalalok_egy_kegyes_hazugsagot__felmondott_egy_orvos_egy_korhazi_halaleset_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:02","title":"\"A bíróságon majd kitalálok egy kegyes hazugságot\" – felmondott egy orvos egy kórházi haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]