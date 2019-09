Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Mi lesz a légkörben található oxigén-, illetve szén-dioxid mennyiségével? Megoszlanak a vélemények, de most a komoly aggodalom kerekedik fölül. ","shortLead":"Mi lesz a légkörben található oxigén-, illetve szén-dioxid mennyiségével? Megoszlanak a vélemények, de most a komoly...","id":"201935__langol_azesoerdo__afordulat_erve__egi_folyo__tudovesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca80296-db8b-4cd9-9e54-88b4ee95046b","keywords":null,"link":"/tudomany/201935__langol_azesoerdo__afordulat_erve__egi_folyo__tudovesz","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:00","title":"Valóban a vég kezdete az amazonasi erdőtűz, vagy csak túlreagálják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység egyik tagja könnyebben sérült.","shortLead":"A legénység egyik tagja könnyebben sérült.","id":"20190902_Langol_egy_hajo_Kalifornia_partjainal_tobb_mint_30_ember_kellett_evakualni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f734b18a-f8dc-453a-8d7d-aede34b275d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757d910-f6ed-47cc-99b2-a239de5d36be","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Langol_egy_hajo_Kalifornia_partjainal_tobb_mint_30_ember_kellett_evakualni","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:10","title":"Lángol egy hajó Kalifornia partjainál, több mint 30 ember életveszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb Androidra.","shortLead":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb...","id":"20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c6e83-6e20-44c1-8b43-481f269fc088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Gondolná? A Nokiák kapják meg leghamarabb a frissítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél a befektetés.","shortLead":"A cél a befektetés.","id":"20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e424ac6-d42b-4936-a5d5-d716ee4d8d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_bankok_is_elismerik_vannak_akik_trukkoznek_a_babavaro_hitellel","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:53","title":"A bankok is elismerik, vannak, akik trükköznek a babaváró hitellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","shortLead":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","id":"20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe1e54-a9aa-45fd-987a-39a7658c51ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:37","title":"Egy órán át próbálták újraéleszteni L. L. Junior elütött kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]