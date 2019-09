Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes években lesöpört technológia, melynek gyakorlati lehetőségeit most egy apró műholddal tesztelik az űrben.","shortLead":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes...","id":"201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a330-eb64-48a1-a522-363249cc3077","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"A titokzatos technológia, amely elrepíthet minket távoli bolygókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap a nyugat-lengyelországi Wielunban, a háború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott megemlékezésen.","shortLead":"Háborús bűnnel kezdődött a második világháború – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap...","id":"20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b88c8ce-5ba5-490e-88fd-fcbb46bd2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9a3a1-2d5a-41e1-9c28-fcf12c9bf633","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_masodik_vilaghaboru_evfordulo_frank_walter_steinmeier_andrzej_duda_megemlekezes_wielun","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:35","title":"Steinmeier: Németország mindig hálás lesz, hogy Európa és az európaiak visszafogadták őt maguk közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","shortLead":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","id":"20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d000d-09a8-4d74-9402-ec158b181226","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:39","title":"Tanévnyitón kampányolt hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk a nevetéstől, jól szórakoztunk, és szinte borítékolható, hogy a rendőrös vígjáték bejön majd a nézőknek.","shortLead":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk...","id":"20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe05ec4-6932-4049-957b-28e95f58bbf4","keywords":null,"link":"/elet/20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":" A pancser rendőr hatalmas klisé, mégis röhögünk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","shortLead":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","id":"20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9b3b92-f548-410f-97e0-df3ce4697d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:37","title":"GKI: Kifulladóban a magyar gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d137889b-2011-4b3f-8ff4-ffcbdca09352","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:18","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Kevin Hart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]