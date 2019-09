Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan közlekedők.","shortLead":"Ráadásául a szakasz egyik legveszélyesebb helyén a hídról levezető nagy kanyarban jöttek vele szembe a szabályosan...","id":"20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0265-3647-4b50-a552-d588b2cb22c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a9aa00-ffaa-49c6-ae38-73bf68ebd026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Szembol_probalkozott_feljutni_az_Arpad_hidra_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:39","title":"Szemből próbálkozott feljutni az Árpád hídra egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor gyakorlatilag elnöki hatalmáról, az egykori Rogán–Lázár-szembenállásról, és arról, mennyire akadálytalanul lép meg bármit a kétharmados hatalom.\r

","shortLead":"Stumpf István volt alkotmánybíró, az első Orbán-kormány kancelláriaminisztere meglepően nyíltan beszélt Orbán Viktor...","id":"20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c88be832-a06d-4f68-b307-3a1575280248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b6a17a-5909-4070-bd77-a95724dee8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Stumpf_Istvan_2010_utan_a_kormanyban_penteken_kitalaltak_valamit_hetfon_beleirtak_az_Alkotmanyba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 17:57","title":"Stumpf István: 2010 után \"a kormányban pénteken kitaláltak valamit, hétfőn beleírták az Alkotmányba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik járnak jól, és mire lehet jó még az új rendszer, amely a feketegazdaság és adóelkerülés elleni harc része hivatalosan.","shortLead":"2020 elejétől szigorúan kell jelenteni több tízezer szállásadónak a vendégei adatait. A HVG cikke annak ment utána, kik...","id":"20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daf3cd3-c4e0-46ad-90e8-e07dbc40d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Ezzel_revolverezheti_a_kormany_az_airbnbzoket_januar_1jetol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:48","title":"Ezzel revolverezheti a kormány az airbnb-zőket januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, veszélyes anyag sem került a levegőbe – közölte a katasztrófavédelem. ","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, veszélyes anyag sem került a levegőbe – közölte a katasztrófavédelem. ","id":"20190906_Oldoszeres_hulladek_langolt_a_Borsodchem_raktaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c212d044-36b3-42d1-a6ca-7efa078b054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0319b7-cefc-4e18-add9-08e4aa1a15ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Oldoszeres_hulladek_langolt_a_Borsodchem_raktaraban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:14","title":"Oldószeres hulladék lángolt Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","shortLead":"Az atomprogramról szóló megállapodás újabb fejezetét mondta fel Teherán. ","id":"20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d656ab-5608-4849-9295-706eceb16513","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Iran_tobbe_nem_korlatozza_az_urandusitas_kutatasat","timestamp":"2019. szeptember. 06. 05:20","title":"Irán többé nem korlátozza az urándúsítás kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt a Sackler családot, amely most a cége feladásával vezekelhet.","shortLead":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt...","id":"20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d6ca-4fa6-4ff6-8f9c-014928cb6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:58","title":"Az amerikaiaknak van nagyobb belső ellensége, mint a fegyverek vagy az AIDS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója azonban ennél szokatlanabb dolgot is előidéz(het).","shortLead":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója...","id":"20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8e50be-477e-4d91-be27-a1805a60959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:03","title":"Új pszichológiai jelenség: rémálmokat okozhatnak az AirPodsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]