[{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","shortLead":"18 tizenévest és egy középkorú nőt szállítottak vizsgálat céljából kórházba.","id":"20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cef199-0a23-4eee-a76d-fd68b018c569","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Diakokat_szallito_busznak_utkozott_egy_teherauto_Nograd_megyeben_19en_megserultek","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:33","title":"Diákokat szállító busznak ütközött egy teherautó Nógrád megyében, 19-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f279319-d9a7-4c65-b6b1-4ae6a8de4385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szabadult a RIA Novosztyi Ukraina hírportál főszerkesztője, 24 tengerész és Oleh Szencov ukrán filmrendező is.","shortLead":"Szabadult a RIA Novosztyi Ukraina hírportál főszerkesztője, 24 tengerész és Oleh Szencov ukrán filmrendező is.","id":"20190907_Hozzatartozoik_vartak_a_szabadon_engedett_orosz_es_ukran_foglyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f279319-d9a7-4c65-b6b1-4ae6a8de4385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912a3207-6137-4b93-959b-e349cfdb43c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Hozzatartozoik_vartak_a_szabadon_engedett_orosz_es_ukran_foglyokat","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:44","title":"Tengerészek, főszerkesztő és rendező is szabadult az orosz-ukrán fogolycserében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség szombaton a honlapján.","shortLead":"Feloldották az útzárat az M19-es autóút Győrhöz közeli szakaszán, ahol korábban két autó ütközött - közölte a rendőrség...","id":"20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=087b715e-333c-4080-8b4c-8db47c4b1154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1bb247-da5a-4fa2-839e-456d35806a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Ujra_jarhato_az_M19es_autout","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:02","title":"Újra járható az M19-es autóút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","shortLead":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","id":"20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c74b3-0b73-43cb-9054-05c5897b479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:51","title":"Egyre több bálna vetődik partra és pusztul el Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a922e47-4c86-4fec-a7a3-56d600a5f02f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már így is egy héttel kitolódott a nyári szünet.","shortLead":"Már így is egy héttel kitolódott a nyári szünet.","id":"20190906_A_szulok_es_a_tanarok_fogjak_kitakaritani_az_iskolat_Pecsen_hogy_elkezdodjon_vegre_a_tanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a922e47-4c86-4fec-a7a3-56d600a5f02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794575a-7169-4cf6-ae55-9c3ac4fbd5e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_szulok_es_a_tanarok_fogjak_kitakaritani_az_iskolat_Pecsen_hogy_elkezdodjon_vegre_a_tanev","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:35","title":"A szülők és a tanárok fognak kitakarítani egy iskolát Pécsen, hogy elkezdődjön végre a tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","shortLead":"Már csak a kongresszus döntésére várnak.","id":"20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39d011a-27cf-4d91-b731-2cd8910cd9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8cbed-b3dc-4d59-8825-1fa16ca7ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_szabad_europa_radio_magyar_adas_visszateres","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:34","title":"A Szabad Európa Rádió magyar adása kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt a szombati záró napon.","shortLead":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany...","id":"20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b730d17-9511-475e-b7d5-d19a194e31f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:14","title":"A Joker nyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]