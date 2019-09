Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60 évvel ezelőtt véget ért francia gyarmatosítás miatt még mindig feszült a két ország szurkolói közötti viszony.\r

\r

","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan fehér tájról. ","shortLead":"A Dolomitokban már szeptember első hetében havazott. Mesés drónfelvétel készült az ebben az időszakban még szokatlan...","id":"20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d57b7d-453c-4cc6-82d5-ace2f172c627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8cf1ae-7ad8-4a12-a06c-ff9d8b2451f9","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Szeptemberi_hotakaro_boritja_az_olasz_Alpokat__dronvideo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:02","title":"Szeptember van, de már hótakaró borítja az olasz Alpokat – drónvideó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át. Megszólalt a cég, ahol a fotós ügyvédként dolgozik. ","shortLead":"A tárca szóvivője szerint a magyar férfi Tripoli egyik frontvonalhoz közeli kórházában sikeres műtéten esett át...","id":"20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c145d6-b82f-4a6e-a637-ac05331ee0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kulugy_libia_magyar_ujsagiro","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:58","title":"A külügyminisztérium szerint nem elrabolták, hanem megsebesült egy magyar fotós Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood halálhírét kelti. Nem ez volt az első ilyen eset.","shortLead":"Nemrég felbukkant egy videó a YouTube-on, amely az Oscar- és Golden Globe-díjas filmrendező és producer, Clint Eastwood...","id":"20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe62ee8-63cb-42b5-a669-2e51d8090be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637bc4fe-e344-42b5-bfd4-ed9ab655439a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_meghalt_clint_eastwood_hoax_kamu_alhir_clint_eastwood_halalhire","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:03","title":"Álhalálhír terjed Clint Eastwoodról, ne dőljön be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont elég jól járhatott. Az ügyben a Momentum jelöltje hűtlen kezelés ügyében feljelentést tesz. Az ingatlanfejlesztő cég szerint minden rendben zajlott.\r

\r

","shortLead":"Több, saját érdekeivel szembemenő döntést hozhatott Ferencváros az egyik telek eladásakor, a vásárló Cordia viszont...","id":"20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7e65b3-a86d-4153-97ed-e2627f55b045","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_ferencvaros_ingatlanfejleszto_momentum","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:37","title":"Feljelentést tesz a ferencvárosi előnytelen telekeladásért a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","shortLead":"Az Apple titánból készítette el hitelkártyáját, aminek van egy \"nem várt funkciója\" is.","id":"20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=863d7433-6fcc-444f-9a85-f61ab93e2e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338cab9-8386-41c6-9d69-b81f9510955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_card_hitelkartya_kes_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:03","title":"Egy kis reszeléssel éles késsé alakítható az Apple hitelkártyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük, hogy az órákat meg tudják tartani.","shortLead":"A hétfői vihar úgy megrongálta a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét, hogy más tantermeket kellett keresniük...","id":"20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f47894-bd1f-418f-82a0-22486699ced9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_A_vihar_miatt_koltoznie_kell_az_egesz_jogi_karnak_Szegeden","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:40","title":"A vihar miatt költöznie kell az egész jogi karnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júliusban 687 ezer külföldi töltött legalább egy éjszakát magyar szálláshelyen.","shortLead":"Júliusban 687 ezer külföldi töltött legalább egy éjszakát magyar szálláshelyen.","id":"20190911_A_kevesebb_vendeg_tobb_a_bevetelt_hozott_a_magyar_szallodaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e7ef8c-dcfe-4a76-b894-0249392c899a","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_A_kevesebb_vendeg_tobb_a_bevetelt_hozott_a_magyar_szallodaknak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:23","title":"A kevesebb vendég több bevételt hozott a magyar szállodáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]