[{"available":true,"c_guid":"2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","shortLead":"Hatodik alkalommal mérkőzik egymással a magyar és a szlovák válogatott.","id":"20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2613c107-a80e-4269-bd15-672d0703039f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae508606-ae85-4130-8462-798a2d1e883d","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszag_szlovakia_eb_selejtezo_focimeccs","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:46","title":"Eb-selejtező: sikerül-e először legyőzni a szlovákokat? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha október 19-ig újabb hármat gyűjt, ugrik egy versenye. ","shortLead":"Ha október 19-ig újabb hármat gyűjt, ugrik egy versenye. ","id":"20190909_sebastian_vettel_lance_stroll_buntetes_olasz_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e644c7c-eff6-49a2-97f9-94024fb1e470","keywords":null,"link":"/sport/20190909_sebastian_vettel_lance_stroll_buntetes_olasz_nagydij","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:17","title":"Vettel három büntetőpontra került az eltiltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","shortLead":"Rúzsa Magdinak is fizettek 1,7 milliót egy fellépésért.","id":"20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2270bb9-7418-41ba-8623-27ffb030090f","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Volt_fideszes_kepviselo_ugyvedi_irodajahoz_es_egy_exFidelitas_elnok_cegehez_is_jutott_penz_a_Miniszterelnoksegtol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:48","title":"Volt fideszes képviselő ügyvédi irodájához és egykori megyei Fidelitas-elnök cégéhez is jutott pénz a Miniszterelnökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","shortLead":"Mentesítő járat vitte el az utasokat.","id":"20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe671f-bc5d-4689-8fb2-0e5af6470fea","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Embert_gazolt_a_vonat_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:59","title":"Embert gázolt a vonat a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","shortLead":"A feltölthető ajándékkártyák sokkal több hasznot hoznak a cégnek, mint arra számítani lehetett. ","id":"20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2445340-90da-400f-839e-2ca37d08d788","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Akkorat_huzott_a_Starbucks_hogy_leesett_az_elemzo_alla","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:46","title":"Akkorát húzott a Starbucks, hogy leesett az elemző álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","shortLead":"A nagy teljesítményű sportmodell fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágyhibrid-rendszer hivatott csökkenteni.","id":"20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f33d83ed-4f51-4185-8f67-1681c4555e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cbd62d-fe9f-471c-aacb-af486669299b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_hibrid_v8_600_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs7","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:59","title":"Hibrid V8: 600 lóerővel érkezett meg az új Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","shortLead":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","id":"20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f9d25-aa43-438c-8e4f-b35f532621be","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:41","title":"Kiderült, mi okozta a lengyel Tátrában eltűnt két barlangász halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]