Főpolgármester-jelölti vitát szeretne összehozni az aHang, az ellenzéki előválasztás szervezője. Ennek érdekében próbálkozott Tarlós Istvánnál is, de többszöri visszautasításban volt része. Az aHang feltételei a következők voltak: 1. Minden nyilvántartásba vett hivatalos főpolgármester-jelölt részt vesz rajta.

2. Független, a résztvevők által konszenzusosan elfogadott moderátor vezeti semleges helyszínen, a nézőközönség kiválasztása egyenlő arányban oszlik meg a jelöltek között, a vita formátuma (időkeretek stb.) is konszenzus tárgya.

3. Lehetőség van a jelenlegi főpolgármester elmúlt 9 évének bemutatására, az eredmények/kihívások kommunikációjára.

4. A témacsoportok összerakásában a jelöltek kampánystábjai megegyeznek (ez az aHang által szervezett előválasztási vitán úgy nézett ki, hogy minden jelölt javasolt témát, azonban a kérdéseket előre nem egyeztettük velük, illetve az aHang is javasolhatott egyet)

5. A vita szervezési feladatait nem kizárólag az aHang végzi, hanem egy a főpolgármesteri hivatal által kijelölt szervezettel/stábbal/csapattal közösen történik az előkészítés.

+1 Bármilyen konstrukcióra nyitottak vagyunk, ami a vita előmozdítását, megvalósulását szolgálja, emberi és anyagi erőforrást is áldoznánk az eseményre. Ezek elvileg meg kellene feleljenek Tarlós Istvánnak is. Az aHang emellett a petíciót is indít, hogy ezzel is serkentse a jelöltek vitakedvét és -hajlandóságát.