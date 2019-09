Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra álmodni a Crawley család életét. A tét nélküli nosztalgiázás helyett folytathatták volna inkább a sorozatot. Ha már. ","shortLead":"Beigazolódott az, amitől féltünk, amikor kiderült, film lesz a Downton Abbey-ből: teljesen felesleges volt nagyvászonra...","id":"20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ef62c-1e41-4923-98ea-753c1170d4bd","keywords":null,"link":"/elet/20190911_A_Downton_Abbey_a_bizonyitek_ra_hogy_miert_nem_szabad_szappanoperabol_filmet_csinalni","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:30","title":"Downton Abbey-t igazán lerohanhatta volna a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","shortLead":"Összesen 13 jármű mellett mentek el a tragédia előtt.","id":"20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3922c1fd-5e2c-46f6-b5c0-ee10a8d69719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc003d2-9d1b-44cb-8c1a-84c2d4de68a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Percekig_videoztak_az_autot_ami_az_M5oson_szembement_a_forgalommal_majd_utana_frontalisan_utkozott","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:22","title":"Percekig videózták az autót, ami az M5-ösön szembement a forgalommal, majd utána frontálisan ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe viszik. Kötődési stílusunktól is függ, hogy hol szabunk megálljt. És bizony, a következményekkel sem árt tisztában lenni.","shortLead":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe...","id":"20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df24dc47-c009-41f5-8193-42e59449936b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:15","title":"Ha ön is szokott nyomozni a neten a párja, netán a gyereke után, érdemes ezt elolvasnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak a focistáról.","shortLead":"Hamarosan vádat emelhetnek Najila Trindade és volt partnere ellen, mert a rendőrség szerint hazugságot állítottak...","id":"20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52482a17-60cb-4d33-bcb5-ed4d7360ae5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8b369-3bed-43ac-bfa7-ca0e9cc00d39","keywords":null,"link":"/sport/20190911_neymar_eroszak_vad_ragalmazas_najila_trindade","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:19","title":"Rágalmazással, zsarolással vádolják a nőt, aki Neymart erőszakkal vádolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 92 lóerőre felhúzott limitált szériás apró városi autónak alaposan megkérik az árát.","id":"20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2559ca77-90a1-4371-9df8-7c3d56e58039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df9b8ed-2ef2-466c-b40e-36924d3abce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_ez_a_sportos_uj_elektromos_smart_annyiba_kerul_mint_egy_bmw_m2","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:41","title":"Ez a sportos új elektromos Smart annyiba kerül, mint egy BMW M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0a2680-b12f-4c25-bd9b-e44f18ad6b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a felmondással sem oldódtak meg a problémák: a Blikk úgy tudja, ezek után verést kaptak a főnökeiktől.","shortLead":"Ráadásul a felmondással sem oldódtak meg a problémák: a Blikk úgy tudja, ezek után verést kaptak a főnökeiktől.","id":"20190910_Komoly_balhek_utan_mondtak_fel_egy_magyar_vandorcirkusz_artistai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0a2680-b12f-4c25-bd9b-e44f18ad6b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc7f43-02fd-4bbd-a932-db2d746141f0","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Komoly_balhek_utan_mondtak_fel_egy_magyar_vandorcirkusz_artistai","timestamp":"2019. szeptember. 10. 09:13","title":"Komoly balhék után mondtak fel egy magyar vándorcirkusz artistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","shortLead":"A baleset a BAH-csomópontban történt.","id":"20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa76b9f-6dea-40d6-9ec5-f60dbc8ab907","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Karambol_a_XII_keruletben_a_tuzoltokat_kellett_riasztani","timestamp":"2019. szeptember. 10. 07:46","title":"Karambol a XII. kerületben, a tűzoltókat kellett riasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]