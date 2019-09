Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kövér László azzal utasított el egy ezzel kapcsolatos kérdést, hogy a város felelőssége a Savaria Karnevál szervezése. 2019. szeptember. 11. 15:44","title":"Kérdezni sem lehet a kormányt a Jordán-darab letiltásáról Csak év végére lesz minden elsőajtós BKK-jármű vezetőfülkéjében a mobiljegy ellenőrzéséhez szükséges eszköz. Egyelőre csak egy mobilos alkalmazásban lehet digitális jegyet venni, de már hat viszonteladónál folyamatban van az integráció. 2019. szeptember. 12. 05:20","title":"Mobiljegy: még nem tudja minden BKK-sofőr ellenőrizni, érvényes-e Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. 2019. szeptember. 12. 15:25","title":"Eltalálja, miért marad itt egyre több gólya télen? Az adóhatóság azt nem árulja el, mások után nyomoznak vagy vizsgálódnak-e. A NAV-nál akkoriban felelős vezetői posztot betöltő Vágujhelyi Ferencből azóta a kormány legfőbb informatikai tanácsadója lett. 2019. szeptember. 11. 06:11","title":"Nem volt belső vizsgálat a NAV-nál a Microsoft-botrányt elindító beszerzés miatt A budapesti keresztény újságíróknak tartott konferencia után találkozott Orbán Viktorral Rod Dreher, és erről cikket írt The American Conservative című lapba. Dreher Trump-ellenes, és a katolikus egyház pedofil botrányai mögött a meleg papok hálózatát látja. 2019. szeptember. 11. 16:13","title":"Orbán "intelligens, humoros, önkritikus" – így látta egy amerikai keresztény újságíró