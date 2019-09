Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","shortLead":"Még csak nem is szilárd burkolatú a Nagylengyel és Milejszeg között épült átkötő út a fényképek tanúsága szerint. ","id":"20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a990705c-8557-43f5-b15d-1681e4c00aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2600c2-e89b-4ea4-b40f-416628ae4bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Tobb_mint_33_millio_forintbol_keszult_el_egy_masfel_kilometeres_poros_ut_Zalaban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 10:18","title":"Több mint 33 millió forintból készült el egy másfél kilométeres poros út Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","shortLead":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","id":"20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d4990-4e65-4d1d-a6cf-7f5ace73cbfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:05","title":"Tarlós azt vizsgálná, mi volt Karácsony felelőssége a patkányirtás-tender eredményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f348448-8b75-4480-9bc2-27e9a2304a93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sikerült a terve, hamar megtalálták a rendőrök.","shortLead":"Nem sikerült a terve, hamar megtalálták a rendőrök.","id":"20190916_lopott_auto_ozd_baleset_alkoholfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f348448-8b75-4480-9bc2-27e9a2304a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245d83ca-9db2-4485-b36a-bbf7dbeb9c02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_lopott_auto_ozd_baleset_alkoholfogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:59","title":"Árokba borultak a lopott autóval, amint kiszabadították őket, meglógtak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","shortLead":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","id":"20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a593ee-ffdc-4c09-9d6f-c27a98f01560","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:52","title":"Azért ütötte le a vendéget a biztonsági őr, mert üres üveget rugdosott a járdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","shortLead":"A színésznő szerint a felvételizők közül alig volt olyan, aki alkalmas lett volna a pályára. ","id":"20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=675f14ac-e07b-4719-b647-714edc00b699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39716a-4118-4806-8699-484581316b6d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Megszunteti_szinitanodajat_Gor_Nagy_Maria","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:58","title":"Megszünteti színitanodáját Gór Nagy Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.","shortLead":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak...","id":"20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f1f9f2-3640-4564-ae81-82530d7f827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:03","title":"Íme a részletes videó a Google még be sem jelentett új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei vasárnap. Több villamos és busz módosított útvonalon közlekedik.","shortLead":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak...","id":"20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e9b124-98cd-45f0-ae98-17669edb8d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:47","title":"Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]