Az önkormányzati választáson a tisztességes verseny minimális követelményei sem adottak, az ellenzék olyan hátrányból indul a voksoláson, mint üvöltési vetélkedőn Tordai Bence országgyűlési képviselő a megafont használó Tarlós István ellen.

A választó megtévesztéséből sportot űznek, a helyi sajtó átvette a szórólap szerepét. A választók zsarolása is az eszköztár része. Nem a Fidesz találta ezt fel, de a kormánypárt ebben is új minőséget képvisel. A szelídtől a nyers fenyegetésig több oktávot fednek le, mint a néhai Zámbó Jimmy. Azt már mindenki érti, hogy ellenzéki győzelem esetén milyen helyzetbe hozza magát a település.

Valódi fegyvereket az államhatalom villantott ebben a kampányban, mikor rendőrök szállták meg Pikó András józsefvárosi kampányirodáját.

Az önkormányzati választások rejtélye, Berki Krisztián, aki összesen tízezer ajánlást adott le, ezekből az illetékes választási bizottság talált 5023 érvényeset. Sajnos arról nincs adat, hogy a tízezerből hány volt érvényes, hiszen amikor a számlálók elérik az induláshoz szükséges mennyiségű aláírást, akkor abbahagyják a sziszifuszi munkát. Azok, akik Berki indulásában ármánykodást látnak, állítják: kiugróan magas volt az ő esetében az érvénytelen ajánlások száma, Puzsér Róbert csapata feljelentést is tett. A HVG-nek a matematikát hívták segítségül kételyeik alátámasztására. A Sétáló Budapest programját meghirdető csapat 125 pultozó aktivistával, 8 helyszínen gyűjtött támogatókat. Az általuk végül leadott 6316 ajánláshoz 920 órát kellett a pultok mögött tölteniük. Berki szerintük alig gyűjtött pár helyen, ott sem voltak kint hosszan stábjának tagjai. Aktivistákról nehezen beszélnünk, mivel a hoszteszekre emlékeztető fiatalok több erőt fektettek abba, hogy róluk fénykép ne készülhessen, mint hogy aláírásokat gyűjtsenek.

Berkit szembesítettük azokkal a vádakkal, hogy stábjában a kamupártok „szakértője” is helyet kapott. A HVG-nek azt mondta, ő személyzeti kérdésekkel nem foglalkozik. Egyébként fantasztikus csapata van, büszke rájuk, és október 13-a után be is mutatja majd őket. Egy másik alkalommal Berki azt mondta, ha nyer, akkor félállásban, négy órában maradhat Tarlós a városházán. Akár mi is a celebvilág zavarosában pénzét kereső volt focista célja, napról napra szállítja az érveket arra, hogy itt valaki cirkuszt csinál Budapestből. Mit ad Isten, épp ezt állítja a Fidelitas mögé bújva a kormánypárt a teljes fővárosi ellenzékről. Az ellenfél szándékos hitelrontására még egy módot találtak a NER fenntartásában érdekeltek.

