[{"available":true,"c_guid":"54eba3b2-2bb4-4196-86e2-fd2ecd5148b7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"1991, vagyis az Öbölháború óta nem látott mértékben ugrott meg az olaj ára a szaúdi olajlétesítmények elleni hétvégi dróntámadást követően. Donald Trump amerikai elnök üzenetéből pedig az látszik: ez messze nem a krízishelyzet vége.","shortLead":"1991, vagyis az Öbölháború óta nem látott mértékben ugrott meg az olaj ára a szaúdi olajlétesítmények elleni hétvégi...","id":"20190916_Drontamadas_a_szaudi_olajfinomito_ellen_nem_usztuk_meg_ennyivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54eba3b2-2bb4-4196-86e2-fd2ecd5148b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9e9a4f-70b2-4de3-8d56-9f24cc089c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Drontamadas_a_szaudi_olajfinomito_ellen_nem_usztuk_meg_ennyivel","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:25","title":"Ne gondoljuk, hogy a szaúdi olajfinomító elleni támadást ennyivel megússzuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","shortLead":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","id":"20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e84-dff3-4b73-982c-d02f8925b84a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:16","title":"Szarkatámadásba halt bele egy biciklis Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc96ac7-7926-40d6-b664-f55d30a53859","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abarth által kezelésbe vett kisautó új változatának motorjában találtak még néhány extra lóerőt. ","shortLead":"Az Abarth által kezelésbe vett kisautó új változatának motorjában találtak még néhány extra lóerőt. ","id":"20190916_erosebb_pista_felfrissult_a_legdogosebb_kis_fiat_500","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc96ac7-7926-40d6-b664-f55d30a53859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd95e68-b985-48da-b42e-72f3ae7ba744","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_erosebb_pista_felfrissult_a_legdogosebb_kis_fiat_500","timestamp":"2019. szeptember. 16. 07:59","title":"Erősebb Pista: felfrissült a legdögösebb kis Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel lezárult az említett rendszer elemei szerződésben rögzített szállításának második szakasza.","shortLead":"Megérkezett Törökországba vasárnap az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya, és ezzel...","id":"20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88a246-b2fa-4c14-9c30-480e496a3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Megerkezett_Torokorszagba_az_orosz_legvedelmi_rendszer_alkatreszeinek_ujabb_szallitmanya","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:45","title":"Megérkezett Törökországba az orosz légvédelmi rendszer alkatrészeinek újabb szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","shortLead":"A kilencezer forintos utalványt potom ötezerért árulja a csongrádi tulajdonosa. ","id":"20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9393b9b9-4f04-42f3-aedb-d26aaef540ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f922785-4092-4177-896d-f50b6e56ff19","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Mar_a_Jofogason_aruljak_a_valasztasi_rezsiutalvanyokat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:35","title":"Már a Jófogáson árulják a választási rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","shortLead":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","id":"20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93696f9-a907-4147-b161-4d42538e40ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:16","title":"Újabb brutáltrélert fotóztak az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]