[{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","shortLead":"Azt nem árulta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy Rogán Antal felesége mekkora bérleti díjat fizet.","id":"20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c89e49-fee3-4dd9-a6bb-ffd87f331025","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_rogan_cecilia_sarka_kata_rogan_antal_bessenyei_istvan_pasa_park_valton_ingatlan_berles","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Rogán Gaál-Cecília hatalmas házat bérel Sarka Kata férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c1882b-93ab-47a6-a545-20943d0ebbc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háziorvosként praktizáló Aboul-Hosn Husseint, aki Magyarcsanádon lenne önkormányzati képviselő, a bevándorlásról kérdezték.","shortLead":"A háziorvosként praktizáló Aboul-Hosn Husseint, aki Magyarcsanádon lenne önkormányzati képviselő, a bevándorlásról...","id":"20190912_A_Fidesz_libanoni_szarmazasu_jeloltje_az_ellenorzott_bevandorlokat_be_lehet_engedni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c1882b-93ab-47a6-a545-20943d0ebbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f120dee7-33c3-4d0f-af82-2652a1326269","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_A_Fidesz_libanoni_szarmazasu_jeloltje_az_ellenorzott_bevandorlokat_be_lehet_engedni","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:38","title":"A Fidesz libanoni származású jelöltje: az ellenőrzött bevándorlókat be lehet engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb556b48-03ce-446c-877b-d6a080b87fd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyíltan felvállalta küzdelmeit.","shortLead":"Nyíltan felvállalta küzdelmeit.","id":"20190912_Ongyilkos_lett_a_depressziosokon_segito_amerikai_lelkesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb556b48-03ce-446c-877b-d6a080b87fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1147c6c2-b27c-45fc-a2fd-6a76944c6c8c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Ongyilkos_lett_a_depressziosokon_segito_amerikai_lelkesz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:08","title":"Öngyilkos lett a depressziósokon segítő amerikai lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vihognak, drámáznak, és úgy általában nagyon szórakoztatók a modellek. ","id":"20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=935c9200-de72-4cba-ac5e-2591dc48c983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5b9990-5505-41fe-86de-09bd7cfb0fa2","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Comedy_Wildlife_vicces_allatfotok","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:49","title":"Parádés a mezőny az év legviccesebb állatos természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","shortLead":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","id":"201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a476bc-d4c6-417e-bdf2-7f613e78c3c0","keywords":null,"link":"/kultura/201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:40","title":"Különös páros: együtt lép fel a Hot Jazz Band és Bíró Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sajtóosztálya szerint nem arra koncentrálják az erőforrásaikat, hogy a többi ellenzéki párttal versenyezzenek. A Munkáspártnak két megyei listája van.","shortLead":"A párt sajtóosztálya szerint nem arra koncentrálják az erőforrásaikat, hogy a többi ellenzéki párttal versenyezzenek...","id":"20190911_Az_LMP_egyetlen_megyeben_sem_tudott_listat_allitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b14df4-6c2d-4018-b1ec-7bebf77d13aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec260a79-4b31-4c88-b3f0-0f986b1f2685","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Az_LMP_egyetlen_megyeben_sem_tudott_listat_allitani","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:47","title":"Az LMP egyetlen megyében sem tudott listát állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A portrétípus eltér a császár szokásos ábrázolásmódjától. ","id":"20190912_Hadrianus_csaszar_portretoredeket_talaltak_meg_veletlenul_a_Szepmuveszeti_Muzeumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a162abbf-ed39-4428-8b4b-f50f142f4c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcec56f-8f63-4c0d-a38d-78d309f20865","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Hadrianus_csaszar_portretoredeket_talaltak_meg_veletlenul_a_Szepmuveszeti_Muzeumban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:19","title":"Hadrianus császár mellszobrát találták meg véletlenül a Szépművészeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","shortLead":"Nincs is tanárhiány a kormány szerint.","id":"20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f317-8691-49e5-8fe5-20db623532f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ffe2b2-7e17-4d56-94fa-c3d34de0948b","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Gyurcsanyozva_valaszolt_Retvari_a_kerdesre_mekkora_a_tanarhiany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:23","title":"Gyurcsányozva válaszolt Rétvári a kérdésre, mekkora a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]