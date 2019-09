Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96cf0d8-bf53-438f-a7c6-9d745926d12c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Végérvényesen betolakodott a digitális világ az otthonainkba, és egyre nehezebb kezelni a családi életre gyakorolt hatásait – szülők és gyerekek egyformán lógnak a kütyükön. ","shortLead":"Végérvényesen betolakodott a digitális világ az otthonainkba, és egyre nehezebb kezelni a családi életre gyakorolt...","id":"20190917_Egyre_tobben_elunk_tarsas_maganyban_pedig_lehetne_mashogy_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96cf0d8-bf53-438f-a7c6-9d745926d12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b7c4c-f662-4829-bb80-729b40f1d6c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190917_Egyre_tobben_elunk_tarsas_maganyban_pedig_lehetne_mashogy_is","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:15","title":"Egyre többen élünk társas magányban, pedig lehetne máshogy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején, amelynek elsődleges célja a gyerekszám növelése és a demográfiai helyzet javítása. Egy tanulmány megnézte mi a helyzet Európában és itthon. Kiderült, a kormányok sehol nem szeretik propagálni az egyszülős családmodellt, de mindenhol – hol jobban, hol rosszabbul – igyekeznek segíteni őket. Nálunk a jogszabályi háttér már elég ígéretes, csak kérdés a megvalósulása. ","shortLead":"Évek óta fokozódó elszegényedés jellemzi az egyszülős családokat, ez furcsa tény annak a kormánynak a regnálása idején...","id":"20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105a06bd-b342-4a04-ae41-eb8e5a65f841","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_egyszulos_csalad_szegenyseg_gyerektartas_munkaeropiac","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:45","title":"A gyerekek ötödének életét nehezíti, hogy egyszülős családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","shortLead":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","id":"20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31f9241-ff85-4c11-a9ec-16b367223188","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:49","title":"Boldog István átadott egy parkolót, egy kisfiú még trombitált is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","shortLead":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","id":"20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa93a18-55eb-49ec-ad4c-8a079ba92118","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:21","title":"Ismét Zuglóban lesz az ARC kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad az arányuk, és a gyártókat tekintve is sokkal színesebb az összkép. ","shortLead":"A cseh és szlovák piacon tarol a VW-konszern, és az értékesített autók fele dízel, addig nálunk már csak egyharmad...","id":"20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb302529-315f-4fed-a4df-378f3df8a2a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Miben_mas_egy_magyar_hasznalt_auto_mint_egy_cseh_lengyel_szlovak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:21","title":"Miben más egy magyarországi használt autó, mint egy cseh, lengyel vagy szlovák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","shortLead":"Azt kérik, a búcsúzók egy szál virággal vagy egy emlékkaviccsal emlékezzenek az íróra. ","id":"20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6a3bc4-7094-4094-8bc6-afe2dff211f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bf44-c117-4fe5-ad8b-600b940c9431","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_konrad_gyorgy_temetes_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:22","title":"Vasárnap lesz Konrád György temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]