[{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","shortLead":"Ezzel a Forma–1-es pályafutásának is vége lehet. ","id":"20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef18bec6-f6ee-4455-9f5f-cb57c9f6818c","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Kubica_otthagyja_a_Williamset","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:26","title":"Kubica otthagyja a Williamset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely a csontmaradványok segítségével rekonstruálta a folyamatot.","shortLead":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely...","id":"20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6415f8-5a0e-4ca7-88b4-e1c32244e624","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Kétmillió éve nem volt akkora macera a szülés, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel beemelték az előző nap kisiklott mozdonyt és tehervagont.","shortLead":"Már zavartalanul közlekedhetnek a szerelvények a Miskolc-Tiszai pályaudvar-Felsőzsolca vonalszakaszon, miután az éjjel...","id":"20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac80874c-7f5a-4e34-925e-c9381fff0bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af16fd-5ccf-4d7c-aab7-f1fac4592e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_kisiklott_tehervonat_miskolc_vonatkozlekedes_mavinform","timestamp":"2019. szeptember. 19. 06:05","title":"Kisiklás után helyreállt a vonatközlekedés Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is számolhatják a disznótartást.","shortLead":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is...","id":"20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee3fe37-061d-4145-a95f-e2a24909c282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"A Nébih megerősítette: tényleg készült terv a házi sertéstartás felszámolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral szerződött magánfogorvosok. Szószólójuk, Nagy Ákos szerint az igazságérzetük diktálta a lépést, a megbecsülés hiánya miatt. A fogorvos portrénkban azt is elárulja, milyen az, amikor neki kell beülnie egy kollégája székébe, páciensként. ","shortLead":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral...","id":"20190918_Nagy_Akos_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27ecfc-f3e7-4d2b-a64c-555530ef7248","keywords":null,"link":"/360/20190918_Nagy_Akos_portre","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:20","title":"\"Azért, mert nem lakunk a híd alatt, még jogunk van a tisztességes bérhez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ffd6bb-2e28-45f4-8b00-38e0a9fe87be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztria lelkiismeretének tartott, Nobel-díjas író Donald Trumpról és a patriarchális világ erőszakkultúrájáról írt véres-komikus drámát. A magyarországi ősbemutatót a Katona József Színházban tartják. Elfriede Jelinekkel a HVG készített interjút.","shortLead":"Az Ausztria lelkiismeretének tartott, Nobel-díjas író Donald Trumpról és a patriarchális világ erőszakkultúrájáról írt...","id":"20190919_Miert_nem_egy_Muppet_Show_az_egesz_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ffd6bb-2e28-45f4-8b00-38e0a9fe87be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d03fbb-2b8e-499b-853d-06de421d6648","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Miert_nem_egy_Muppet_Show_az_egesz_vilag","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:22","title":"„Miért, nem egy Muppet Show az egész világ?” – Donald Trumpról írt színdarabot Elfriede Jelinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","shortLead":"A cicák csak a rendőrségnek és az állatvédőknek köszönhetően maradtak életben.","id":"20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf15f9f2-ff54-4c10-8df6-8aedb7ca50d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b76792c-22e8-47e4-883f-6fd5ae50c37e","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gyorsan_birosag_ele_allitjak_a_not_aki_harom_kismacskat_asott_el_elve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:32","title":"Gyorsan bíróság elé állítják a nőt, aki három kismacskát ásott el élve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]