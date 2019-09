Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral szerződött magánfogorvosok. Szószólójuk, Nagy Ákos szerint az igazságérzetük diktálta a lépést, a megbecsülés hiánya miatt. A fogorvos portrénkban azt is elárulja, milyen az, amikor neki kell beülnie egy kollégája székébe, páciensként. ","shortLead":"Süket fülekre találtak a politikusoknál, ezért kezdtek figyelmeztető akcióba az egészségbiztosítási pénztárral...","id":"20190918_Nagy_Akos_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4160b2a1-7831-4f86-8377-3c3ab0451cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27ecfc-f3e7-4d2b-a64c-555530ef7248","keywords":null,"link":"/360/20190918_Nagy_Akos_portre","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:20","title":"\"Azért, mert nem lakunk a híd alatt, még jogunk van a tisztességes bérhez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","shortLead":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","id":"20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468756-a30c-4af7-9172-c4d7f0f7c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:05","title":"Magát videózta M. Richárd a Dózsa György úti halálos balesetkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a jobbikos Jakab Péter töretlenül próbálkozott vele.","shortLead":"Pedig a jobbikos Jakab Péter töretlenül próbálkozott vele.","id":"20190918_Harmadik_probalkozasra_sem_arulta_el_a_kormany_hany_vendegmunkas_dolgozik_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5680c58-3589-4e43-806a-3b9aac7785ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f3da6-75ce-4a78-b8aa-a26b91788bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Harmadik_probalkozasra_sem_arulta_el_a_kormany_hany_vendegmunkas_dolgozik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:53","title":"Harmadik próbálkozásra sem árulta el a kormány, hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","shortLead":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","id":"20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9b6ff-5375-48f7-85b9-b2572542efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:55","title":"Kiderült, kinek utalnak haza a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pikáns mondatok a csepeli Fidesz-fórumon, vezetékről lógó vadászpilóta és állampolgári esküt tevő menekült lány...","id":"20190919_Radar_360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39736312-3755-4dab-b2c9-61b931c887a8","keywords":null,"link":"/360/20190919_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártót ölelgetik, videó került ki M. Richárd balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy indiai gyártótól származó hatóanyagnál találtak rákkeltő anyagot. ","shortLead":"Egy indiai gyártótól származó hatóanyagnál találtak rákkeltő anyagot. ","id":"20190918_Rakkelto_hatoanyag_miatt_vontak_ki_savlekotoket_a_forgalombol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c930ff9e-9919-4470-9823-0f28f6e7a399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbead82f-5851-4265-88e2-e9fab209183f","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Rakkelto_hatoanyag_miatt_vontak_ki_savlekotoket_a_forgalombol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:40","title":"Rákkeltő hatóanyag miatt vontak ki savlekötőket a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]