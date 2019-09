Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják őket.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják...","id":"20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab50a5cb-89c7-41ff-b19f-c6db85115881","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:02","title":"“A néppártiak többsége felfogta, hogy a Fidesz támadása a Néppártot gyengíti”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28","c_author":"Harle Tamás","category":"360","description":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball?","shortLead":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő...","id":"201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4915dcb-a396-4020-8943-72b7823d722e","keywords":null,"link":"/360/201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","shortLead":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","id":"20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16b0232-82ac-46c3-847a-dc37f747edf6","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:59","title":"Tucatnyian énekelték a Büdös macskát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","shortLead":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","id":"20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d4a91f-e5b4-4254-956d-fae847c75990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:52","title":"EU-s pénzből épültek lakóotthonok Hajdú-Biharban, de hónapok után is üresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan mi történt, még vizsgálják.","shortLead":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan...","id":"20190920_repulogep_delta_airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce446636-f113-4e50-a157-b7b9da3d7069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_repulogep_delta_airlines","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:03","title":"Minden utas rémálma valósult meg egy amerikai repülőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával jobb életet teremtettek a Viharsarokban.","shortLead":"A képviselőre a vád nyolc és fél év fegyházat kért, a képviselő viszont kitart amellett, hogy tervei kidolgozásával...","id":"20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45feac-4b5d-4ad6-b04a-c6822ae4d829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Simonka_Gyorgy_vadak_pusztaottlaka_gallo_ferenc","timestamp":"2019. szeptember. 21. 11:40","title":"Simonka György: Joggal remélem, hogy felmentenek a vádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]