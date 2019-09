Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24683160-af67-4952-8bc5-9faf0aacf782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak az autósok szabálykövetésén múlik, hogy maradhat-e az új rendszer – mondta a szlovák közlekedési miniszter.","shortLead":"Csak az autósok szabálykövetésén múlik, hogy maradhat-e az új rendszer – mondta a szlovák közlekedési miniszter.","id":"20190924_140_kmhra_emelik_a_sebesseghatart_egy_szakaszon_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24683160-af67-4952-8bc5-9faf0aacf782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311ae23d-4b80-43f3-a778-8a3943df407c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_140_kmhra_emelik_a_sebesseghatart_egy_szakaszon_Szlovakiaban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:27","title":"140 km/h-ra emelik a sebességhatárt egy szakaszon Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idehaza tovább durvul a választási kampány, a kormánynak pedig az állami bérlakásokra fájhat a foga. 