[{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","shortLead":"A Bojtorján életműkoncertje mellett Fischer Ádám, Gyenyisz Macujev és a Take 6 koncertjei is újraélhetővé válnak.","id":"20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb46c8b-f346-4a24-843e-39ec6fa7fea6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Mupa_teljes_digitalis_mediatara_mindenkinek_elerheto_januar_6ig","timestamp":"2018. december. 22. 14:13","title":"A Müpa teljes digitális médiatára mindenkinek elérhető január 6-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eadf95-9ad4-4451-a79e-c18656fa5449","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar sikert hozott a rendhagyó betlehem.","shortLead":"Magyar sikert hozott a rendhagyó betlehem.","id":"20181222_18_kilo_masszabol_keszitette_el_a_szent_csaladot_egy_magyar_cukrasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93eadf95-9ad4-4451-a79e-c18656fa5449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9f3d01-5a40-469c-b5b9-d9a0254565d5","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_18_kilo_masszabol_keszitette_el_a_szent_csaladot_egy_magyar_cukrasz","timestamp":"2018. december. 22. 12:38","title":"18 kiló masszából készítette el a szent családot egy magyar cukrász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","shortLead":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","id":"20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c79c4e-e536-4877-8731-a04a2545c071","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. december. 21. 11:56","title":"Idős nőt ütött és rabolt ki ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e11fd1-c032-4e65-8215-ccb7fcc29b34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lévai Anikó állítja, a vallatásnál az elkövetők mindig tele szájjal bizonygatták, hogy nekik ugyan fogalmuk sincs a rejtélyről.","shortLead":"Lévai Anikó állítja, a vallatásnál az elkövetők mindig tele szájjal bizonygatták, hogy nekik ugyan fogalmuk sincs...","id":"20181221_Az_Orbancsaladnal_titokzatos_modon_tunik_el_komoly_mennyisegu_sutemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e11fd1-c032-4e65-8215-ccb7fcc29b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe185e9-4a11-4db4-9e10-307359b8b4c3","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Az_Orbancsaladnal_titokzatos_modon_tunik_el_komoly_mennyisegu_sutemeny","timestamp":"2018. december. 21. 19:02","title":"Az Orbán családnál titokzatos módon tűnik el komoly mennyiségű sütemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12286dfe-d465-4f8b-8e38-1acafe73ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az üzemeltető közleményben jelentette be: ennyi volt a média területén. ","shortLead":"Az üzemeltető közleményben jelentette be: ennyi volt a média területén. ","id":"20181221_megszunik_zoom_hu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12286dfe-d465-4f8b-8e38-1acafe73ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ddbf37-504f-4acc-b715-24d81d40db0b","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_megszunik_zoom_hu","timestamp":"2018. december. 21. 16:41","title":"Megszűnik a Zoom.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek a The Moscow Times nevű orosz híroldal hírgyűjteményében, amely szerint 2018 – bár még van belőle pár nap – erős esztendő volt.","shortLead":"Kezdő popsztár, páncélos bortolvaj, aranytömbök a levegőben és birkaszépségverseny – egyebek között ezek szerepelnek...","id":"20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e26204f5-3d91-4fec-8947-3e38b45063d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044c8874-bcca-46a7-8345-c9be71b54526","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Ezek_voltak_az_ev_legbolondabb_oroszorszagi_hirei","timestamp":"2018. december. 22. 17:05","title":"Ezek voltak az év legbolondabb oroszországi hírei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ezt firtató kérdésre határozott nem volt a válasz.","shortLead":"Az ezt firtató kérdésre határozott nem volt a válasz.","id":"20181221_fradi_ftc_hosszu_katinka_uszas_iron_swim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3157f-2ad9-4b3b-97fb-62ab9d9043a7","keywords":null,"link":"/sport/20181221_fradi_ftc_hosszu_katinka_uszas_iron_swim","timestamp":"2018. december. 21. 18:57","title":"Cáfolja a Fradi a Hosszú Katinkáról szóló pletykát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]