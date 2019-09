Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek, ahol még be kellene biztosítani a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor vár, a miniszterei azonban már járják az országot.

Bár sajtófőnöke szerint ez is várható majd, Orbán Viktort egyelőre nem vetette be a Fidesz az önkormányzati választási kampány egyik helyszínén sem, és bár hozzá ellátogatott néhány polgármester-jelölt, a miniszterelnök egyiket sem tüntette ki azzal, hogy találkozójukat a saját Facebook-oldalán reklámozta volna.

Az érintett vidéki polgármesterek viszont annál boldogabban adják hírül a saját oldalukon, hogy találkoztak a miniszterelnökkel, és erről közös fotó is készült. Ebből derült ki, hogy Orbánnál kávézott vagy teázott

Nemesi Pál (szegedi),

Czeglédi Gyula (hajdúszoboszlói)

Vadász Ferenc (püspökladányi)

Koronkai Imre (balmazújvárosi)

és Gruber Attila (siófoki)

fideszes vagy független polgármester-jelölt. Tarlós István főpolgármerrel közös rendezvénye sem volt még Orbánnak az utóbbi hetekben, egyelőre csak a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában bizonygatta alkalmasságát.

Nézzük először azokat a polgármester-jelölteket, akiket Orbán fogadott

A független Nemesi Pál győzelme a szimbolikus Szeged megszerzése miatt fontos a Fidesznek, már a jelöltállításból is az látszik, a kormánypárt erre a választásra rákapcsolt. Szeged a hvg.hu egyik kiemelt csatatere, riportunkat itt olvashatják.

© Facebook / Nemesi Pál

Hajdúszoboszlón is nagy csata várható: a Fidesz - illetve az általa támogatott független Czeglédi Gyula - ellenzékből indul, ám a 15 éve regnáló polgármester sem méreti meg magát, de az új jelölt, Holoda Attila alpolgármester mögött ott a teljes ellenzék, Czeglédi viszont "külsős", a Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt. vezérigazgatója. Az országgyűlési választáson is "csak" 51 százalékkal nyert a Fidesz, úgyhogy nem árt bevetni magukat. Czeglédi mellett így hamar feltűnt Szijjártó Péter külügyminiszer is.

Balmazújvárosban elég vicces a helyzet: a regnáló független polgármesterre, Hegedüs Péterre a fideszes alpolgármester, Koroknai Imre indul rá. Hegedüs valamivel több, mint egy éve polgármester, a településen azután tartottak időközi választást, hogy az addigi polgármestert, Veres Margitot jogerős börtönbüntetésre ítélték egy korábbi ügye miatt. Koroknai akkor is indult volna, azonban a helyi Fidesz titkos szavazásán alulmaradt. Most viszont megtámogatta Orbán Viktor egy közös fotó erejéig.

Püspökladányban fideszes belharc indokolja a miniszterelnöki fotót, itt a helyi Fidesz Kiss Zsigmondot indította volna, de a "nagy Fidesz" Kósa Lajossal az élén Vadász Ferencet jelölte és Kisst minden szempontból méltatlannak nevezte. Vadászt egyúttal megbízták azzal is, szervezze újra a helyi pártéletet, így toborzásba is kezdett a Facebookon. A Fidesznek itt nem az a kérdés, hogy visszaveszi-e, hanem hogy megtartja-e a várost.

E hét hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök Siófok fideszes polgármester-jelöltjével, Gruber Attilával találkozott, aki pár nappal korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel tárgyalt és rendhagyó módon Palkovics László innovációs miniszter is megsegítette egy fórummal. A balatonparti városra ráfér a segítség: ott öt éve a független Lengyel Róbert 62 százalékkal nyert, aki most közös ellenzéki jelöltként egy egyesület színeiben indul. Lengyel a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja is.

Gulyás Gergely, a mindent vivő kártya

Facebook-oldalát átnézve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legaktívabb a kampányban, Nagykanizsán, Ajkán, Tapolcán, Keszthelyen, Baján, a fővárosi II. és XII. kerületben, Miskolcon, Pécsen is megfordult az elmúlt 1-2 hétben egy-egy fotó és esemény erejéig. Megnéztük, hogy ezeken a településeken mi indokolta a jelenlétet, vegyes képet kaptunk.

Más városhoz hasonlóan Nagykanizsán sem indul újra a regnáló fideszes polgármester - aki a jövőben csak képviselő lenne -, így Balogh László fideszes képviselővel próbálják megtartani a települést. Ott az ellenzék vitt kívülről embert, polgármester-jelöltjük Hári Tibor ügyvéd. Indul még egy egyesület is a választáson, így szoros lehet a harc. A diszkontinuitás sosem tesz jót a helyi politikában, ráadásul 2018-ban a fideszes Cseresnyés Péter "is" csak 48 százalékot szerzett.

© Facebook / Gulyás Gergely

Ajkát a 17 éve regnáló, és a választáson újra induló szocialista Schwartz Béla miatt kell megtolni, ott is kevéssel nyert a Fidesz az országgyűlési választáson. És Tapolcán is ezért járt Gulyás: ott az DK-MSZP-Jobbik összefogás azon ritka példája valósult meg, mikor a regnáló jobbikos polgármester, Dobó Zoltán, az Egységben Tapolczáért Egyesület jelöltje mögé álltak be.

A keszthelyi polgármestert Ruzsics Ferencet sem indítja újra a Fidesz. Hivatalosan a Zala Megyei Önkormányzat alelnökének szánják, de valószínűleg eltávolításában erősebb érv lehetett az, hogy egy 2017-es nyári szezonnyitón mintha egyenesen Mészáros Lőrincnek szólt volna be elég nagy nyilvánosság előtt. Mészáros egyik cége akkoriban jelent meg ott, Ruszin meg kiállt azzal, hogy "egyesek mások becsapásával, félrevezetésével, újabban a pályázati rendszer kiskapuinak a kihasználásával próbálnak haszonra szert tenni, nagyjából munka nélkül, és utána ezt a hasznot felelőtlenül élvezik mások kárára.” Lényeg a lényeg, most az alpolgármester áll csatasorba, őt támogatta meg Gulyás Gergely.

Baján is szoros volt az EP-választás eredménye, Fercsák Róbert fideszes polgármesterről ráadásul nemrég megírták, ingatlanforgalmazó cége három év alatt 184 millió forint bevétel mellett 141 milliós profitot ért el, 1 vagy 0 alkalmazottal.

Gulyás Gergely fővárosi haknijára igazán a II. kerületi fideszes polgármesternek, Láng Zsoltnak lehetett szüksége, ott ugyanis csak egy közös ellenzéki jelölt, Örsi Gergely áll vele szemben. A Fidesz az EP-választáson 44 százalékot szerzett, az összefogás tehát matematikaliag boríthatja a fideszes győzelmet. A XII. kerületben a régóta regnáló fideszes Pokorni Zoltánt látogatta meg Gulyás, itt Élő Norbert a közös ellenzéki jelölt. Az EP választáson ugyan 45 százalékot szerzett a Fidesz, ennek ellenére kevéssé valószínű, hogy Pokornit megverheti élő. Gulyás egy sportnapon feltűnt Bácskai János ferencvárosi polgármester mellett, akivel szemben az őt parkolási mutyival vádoló Baranyi Krisztina indul.

Gulyás Gergely és Pokorni Zoltán © MTI / Soós Lajos

Ami igazán fontos, oda többen is mennek

Miskolcon Kriza Ákos polgármester betegség miatt nem indul újra, a Fidesz Alakszai Zoltán jegyzőt szeretné polgármesterként látni. Harcolnak is rendesen: Gulyás Gergely mellett Varga Judit igazságügyi miniszter igyekezett látogatásaival növelni Alakszai esélyeit, Varga videóüzenetet is készített a parlament előtt, és kétszer mutatkozott a szülővárosában induló jelölttel, pedig elég sűrű napjai voltak Brüsszelben, Strasbourgban. Egy jó, miniszterelnökkel beszélgetős képe Alaszkainak is van, ő Kötcsén találkozott Orbánnal. Kriza 5 éve egy széttagolt ellenzékkel szemben 42 százalékot ért el, tavaly az országgyűlési választáson az egyik mikolci körzetben pedig épphogy nyert a Fidesz. Most az ellenzék egységesen Veres Pál iskolaigazgató mögött áll. Nem ki-ki meccs lesz, az utolsó napon sikerült nyilvántartásba venni három másik jelöltet is, köztük az Új Lendület Miskolcért színeiben induló Kocspó Gábort, akinek elég erős fideszes kötődései vannak. Riportunkat itt olvashatja.

© Facebook / Alakszai Zoltán

Pécsen is követte Gulyást Varga Judit, ahol Vári Attila egykori vízilabdázó a kormánypárti jelölt. Itt valóságos felvonulás van: tárgyalt Várival Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Szijjártó Péter külügyminiszter, Palkovics László innovációs miniszter és Budapesten Pintér Sándor is.

© Facebook / Vári Attila, Pécs polgármesterjelöltje

Pécs azért lesz nehéz feladvány a Fidesznek, mert a párt polgármestere, Páva Zsolt csődközelbe vitte a várost, amelyet 2017 végén gazdasági gondnok vett gyámság alá, van független sajtó is. Az országgyűlési választáson a nem teljes ellenzéki támogatással induló Mellár Tamás nyert, most nagyobb az összefogás Péterffy Attila mögött, csak az LMP állt elő egy külön polgármester-jelölttel. Ahogy a hvg.hu podcastjában is hallható volt, Pécset az ellenzéknek kötelező lenne behúznia.

Szekszárdra is kiemelten figyelnek, ahol Ács Rezső küzd a neve miatt bepanaszolt Bomba Gáborral, Varga mellett Süli János tárca nélküli miniszter is megfordult ott. Varga most elment a cikkünkben már említett Balmazújvárosba is.

Ács Rezős, Varga Judit és Süli János © Facebook / Varga Judit

Varga inkább Budapesten tolja

Varga Mihály a fővárosi II. kerületből jutott egyéniben a Parlamentbe, így érthető, hogy inkább az olyan budapesti kormánypárti polgármesterjelöltek mellett kampányolt, ahol az különösen indokoltnak tűnik. A szomszédos Óbudán kétszer is megjelent, ahol a Fidesz kikapott az országgyűlési választáson. A regnáló polgármester, Bús Balázs ellen most egy összellenzéki jelölt indul, Kiss László.

Az országgyűlési választási eredményt elnézve a XVII. kerületben is kell a támogatás a kormánypárti polgármesternek. Ott a Fidesz csak kétezer szavazattal nyert úgy, hogy az ellenzék sem volt egységes, mint most. A Horváth Tamás - Gy. Németh Erzsébet harcba az Itthon nevű szervezet polgármester-jelöltje is beszállt.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes mérsékelten vesz részt a jelöltek személyes megsegítésében, Esztergomban, egy keresztény családi napon vett részt.

Kásler Miklóst, Nagy Istvánt illetve Rogán Antalt eddig nem láttuk feltűnni sehol.