Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését. A várost 17 éve vezető Botka Lászlónak lehetnek még nehéz percei, fő ellenfele a fideszes támogatással induló független, Nemesi Pál vállalkozó. Kemény csata lesz, de most még vihar előtti csend van a városban. A hvg.hu a kampány kezdetére kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne tehát Szeged.

Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

„Ki az a Nemesi? Ezt kérdezi mindenki. Nekem egyébként szimpatikus, de senkire nem fogok szavazni, el sem megyek” – mondja Tünde, akinél kiverte a biztosítékot, hogy pont akkor hívták azzal, hova mehet aláírni a Fidesz által támogatott Nemesi Pál aláírásgyűjtő íveit, mikor épp a kajak-kenu vb-n hallgatta az egyik magyar aranyérem tiszteletére szóló himnuszt.

Szegeden 2014-ben még az egyik "reformszocialista" szerint is túlnyerte magát az MSZP – kétharmaddal verték az országgyűlési választáson ugyanolyan arányban taroló Fideszt –, most viszont érzékelésünk szerint a Fidesz rákapcsolt. Az EP-választási eredmények alapján még mindig inkább a várost 17 éve irányító Botka Lászlónak áll a zászló, de azért a regnáló polgármestert támogató ellenzéki pártok össztámogatottsága nincs az egekben a Fideszéhez képest.

Nemesi Pál © MTI / Rosta Tibor

A közhangulat megoszlik: vannak, akik szerint marad Botka, más viszont azt tartja, úgy marad életben a város, ha a kormányéval azonos színű a polgármester. Egy véleményfoszlányt a trolin is elkaptunk: a sofőr a szabadnapos kollégájának arról beszélt, abból legalább nincs baj, ha kormánypárti a vezetés, bár ő szíve szerint az összes politikus elhajtaná. Megszólítottunk egy idős asszonyt is, aki épp az Anna-kútnál töltötte a flakonját, de őt nem hozza lázba az esélylatolgatás: "nem mindegy, édesem?" - mondta riporterünknek. Szegeden 9 jelölt szeretne polgármester lenni (róluk kicsit később), találtunk olyan embert, aki ennek örül, a demokrácia bizonyítékának tartja.

Botka és csapata (az Összefogás Szegedért Egyesület, illetve az összellenzék) már az utcán nyomul, a kampánynak viszont hónapokkal ezelőtt megágyaztak: két legyet ütve egy csapásra Botka májusban (az EP-választás előtt) beígért 10 ezer forintos támogatást a nyugdíjasoknak és az iskolakezdőknek, amit most (az önkormányzati választás előtt egy-másfél hónappal) kezdtek el folyósítani. Ezért a húzásért még Orbán Viktor is elismerően csettinthetne.

© Reviczky Zsolt

Hátában a kormánypárttal a megyei iparkamarát vezető, milliárdos megrendeléseket elnyerő vállalkozó, Nemesi Pál munkahelyteremtéssel és gazdaságfejlesztéssel ajánlotta magát a szegedieknek, és azzal jött, a szocialistákkal is egyeztetne. Nemesinek még nem voltak kampányrendezvényei, a közösségi oldalon vlogol, illetve a fideszes módszert alkalmazva konzultál a választókkal. Kértünk tőle interjút, de nem kaptunk, arra hivatkozva, hogy "egyik napról a másikra" nem tudják leszervezni azt (de még bízunk a sikerben). Mikor az Iparkamarában kerestük fel, ott csak gazdasági témáról lehetett kérdezni. Péntek délelőtt épp tartott egy sajtótájékoztatót – ahol a konzultáció bővítését jelentette be –, de kérdéseket ott sem lehetett feltenni. A végén sebtében kaptuk el a jelöltet, annyit sikerült kérdezni, később egyeztet-e más pártokkal is, mire a sablonválasz jött:

most dolgozni szeretne, ebben nem számít a pártpolitika.

Emlékeznek még a rabruhás Botkára?

A kampány terepének előkészítése ugyanakkor másfél éve folyik. A kormánypárt a sajtóban 2018 őszén keményített be. Hónapokon át sorra jelentek meg a Botkáékat lejárató cikkek, és szórták meg az őket rabruhában ábrázoló plakátokkal a várost, ekkor szállt bele a szocialista városvezetésbe Lázár János is azzal, hogy azok lepaktáltak maffiózó vállalkozókkal. Ez a vonal, úgy tűnik, bebukott: érzékelésünk szerint ez nem hangolta Botka ellen az embereket, sőt. Voltak finomabb hangok is: az egyetemi vezetés péládul rendre szükségesnek látta közölni, hogy nem tudnak normálisan együttműködni a város vezetőivel, ideje volna a váltásnak.

Mindeközben a helyi Fidesz-szervezet folyamatosan próbált megújulni, rövid időn belül két városi elnököt is leváltottak, majd tavaly novemberben Bartók Csaba lett az elnök, és ezzel párhuzamosan indult Botka támadása.

A kormánypárt tesztelte a választókat arról, ki legyen a polgármesterjelölt. Orvosprofesszoroktól kezdve az ufóhívő terrorszakértő, Georg Spöttle neve is felmerült – ő végül egy egyéni körzetben indul egészen máshol –, az utolsó fázisban Szabó Gábor leköszönő szegedi rektor és Nemesi Pál neve forgott. Végül Nemesi nyert, talán azért, mert a kormánypárti média is megírta, egy túlárazott közbeszerzés miatt feljelentést tettek Szabó ellen, vagy talán azzal nem tudtak mit kezdeni, hogy Szabó májusban díszpolgári címet kapott. Maradt tehát Nemesi, aki máig függetlennek vallja magát, hiába jelentette be a Fidesz, hogy őt támogatja.

A Lauer-ménkű

Botkának nemcsak Nemesivel kell küzdenie, a saját háza táján sincs minden rendben. Az ellenzéki alkudozáson megsértődött szocialista, Lauer István ugyanis múlt héten bejelentette, független jelöltként elindul nemcsak korábbi győztes körzetében (amit most DK-s kapott), hanem Botka ellen is kiáll. Botkát valószínűleg nem érte teljesen váratlanul Lauer mozgása, a bajt érzékelhette, korábban ugyanis információink szerint megpróbálta kárpótolni egy bizottsági állás ígéretével, ami azonban kevésnek bizonyult. Lauer a hvg.hu-nak azzal érvelt, folytatni akarja a munkát, amit elkezdett, ezért indul. A szomszédos választókerület fideszes képviselőjével is kiválóan együtt tudott működni.

Lauer István © Reviczky Zsolt

Botka a hvg.hu-nak "nem kívánta kommentálni" Lauer indulását, a polgármester mögött álló egyesület viszont azonnal árulózásba kezdett, és azzal vádolta meg Lauert, hogy megvette őt a Fidesz. Nem fejtették ki, mire gondolnak, így ez erősen a vélemény és szólásszabadság kategóriájába tartozik. Mindenesetre egy vállalkozó hónapok óta házal egy Lauer számára kínos csomaggal, még a férfi cégvezető korából. Lauernél és egy fideszes képviselőnél is rákérdeztünk erre, mindkettő azzal hárított, ez már régi ügy, ami Lauer szerint el is évülhetett.

A Botka ellen induló szocialistával egyébként előre egyeztetett időpontban, aláírásgyűjtés közben beszéltünk. Mit ad Isten, pont egy olyan emberhez csöngetett be riporterünk kíséretében, aki teljesen egyetértett indulásával, és mindenben támogatja őt. Hogy még mulatságosabb legyen, két keresztkérdés után kiderült, Lauer egy volt kollégájához vitt el minket. Az utcán random leszólított emberek nem ilyen megértőek: a képviselő-jelöltséget a többség elfogadja, a polgármesteri székre startolást inkább döbbenettel vették tudomásul.

Lauer mindenesetre szerezhet kellemetlen pillanatokat, ha Nemesi és Botka fej-fej mellett küzdenek, valamint a további jelöltek is beállnak a cél előtt a Fidesz támogatását élvező Nemesi mögé. Az Összefogásnak tehát hengerelnie kell, ha nyeregben akarnak maradni a városban. A hengereléshez az összhang sem ártana, azonban nem szocialista jelöltek arra panaszkodnak a hvg.hu-nak, hogy ők kapták a nehezebb körzeteket, és a kampányban is sokkal kevesebb segítségük lesz, mint a szocialisták belső köreihez tartozó jelölteknek. Épp a körzetviták miatt nem állt be elsőre a helyi DK Botka mögé, a konfliktust információink szerint maga Gyurcsány Ferenc rendezte le Botkával, akivel egyébként híresen rossz politikai viszonyban vannak.

Botka most nem viselte Rolex óráját, ami miatt az országgyűlési választás előtt sokat támadták © Reviczky Zsolt

A hely, ahol a Fidesz van kínosabb állapotban

De most nézzük a Fideszt. A pártközpont az elmúlt években annyit ütött-vágott a helyi csapatán, hogy a félretolt, a sebesülésekkel teli helyőrséget nagyon nehéz talpra állítani. Kétszer is úgy bukott a Fidesz Szegeden, hogy az ország minden településén szárnyalt a mostani kormányzó párt. Egy ősrégi fideszes ezt annyival kommentálta,

idiótákkal nem lehet választásokat nyerni.

Úgy tudjuk, a helyzet annyira rossz volt, hogy egy kormányközeli szervezetben elemzés is készült arról, miért nem működik a helyi Fidesz. Nyilván ezért is döntött úgy a kormányzópárt, hogy a központ munkatársai veszik át az irányítást: Kubatov már nemcsak a foci miatt járt Szegedre, hanem a helyieknek is kiadta a feladatot, akik lecserélték a választókerületi elnököket.

De miért kell ennyire Szeged?

Most azzal, hogy a Fidesz-központból felügyelik a szegedi választást, úgy tűnik, hogy tényleg rástartoltak Szegedre. Az egyetemi rektori kinevezéssel is – hiszen az intézmény valóban nagy súllyal bír a város életében – a szegedi közélet átszínezése a cél. De a „civil” polgármester jelölése is amellett szól, hogy minden erőt a város bevételére koncentrálnak.

Erről nagyjából két évvel ezelőtt dönthettek. Orbán Viktor 2017 januárjában járt Szegeden a Modern Városok Programjával, ekkor 19 projektet ígért, a gazdasági lehetőségek alakulásától függően legalább 70-80 milliárd forintot szánva erre. (Ezeknek értelemszerűen Botka nem feküdt keresztbe.) Harmadik hídtól kezdve, a repülőtéri, vasúti és közúti fejlesztésen át, élelmiszeripari beruházást, új uszodát harangozott be, ez utóbbiak már épülnek.

© MTI / Ujvári Sándor

Önmagában a milliárdos beruházások még nem biztos, hogy kellő motivációt jelentettek volna Szeged bevételének elhatározásához, de a szerbiai szomszédság már fontos központtá teheti a várost, hiszen a kormány régi tervében, a Kárpát-medencei erős gazdaság létrehozásában az egyik fellegvár lehetne. Eddig is öntötte a pénzt a vajdasági vállalkozásokba a kormány, a programot még évekig folytatják tovább. A Fidesz új etapot kezd gazdaságfejlesztésben, az új hídfőálláshoz kerestek és találtak egy számukra megfelelő embert Nemesi személyében.

Stadion már van, most avatták

Vannak még sötét lovak

Polgármesterjelöltként indul az exfideszes polgármester, Bartha László, aki régi motorosokkal gründolt magának egy csapatot, majd megvádolta Nemesit azzal, hogy lenyúlta a programjukat. Öt éve is indult volna, de akkor leállították. Nem tudni, most merre tart, az általa alapított Tisza Lajos Közéleti Egyesület rendezvényein ugyanis nem egyszer latolgatták, lehet-e harmadik út a politikai térben. Igaz, mikor ezt latolgatták, a G-nap után Simicska Lajos még talpon volt.

Szavazatzabáló lehet még az egészen furcsa Szabó-tandem is: a Botkát rendre támadó Szabó Bálint annak ellenére, hogy alaposan megégette magát Lázár János tiszavirág életű barátságával, függetlenként belevág, de nem teljesen egyedül. Érdekes konstrukcióban társult Szabó Lászlóval, aki tősgyökeres szegedi mivoltát hangsúlyozva harangozta be indulását. Az együttműködésük úgy néz ki, hogy egy Független Városi Egyesület logója alatt közösen indítanak képviselőjelölteket, de mindketten beszállnak a polgármesteri posztért a küzdelembe. Így Botkának nagyjából három jobboldali aspiránssal kell számolnia, amennyiben mindenki összegyűjti a szükséges aláírásokat, aminek a másik oldalról nézve egyelőre nem látszik az értelme. Az EP-választáson 3 százalékot elért Mi Hazánk Mozgalom is külön jelöltet állít.

A kormánypárt céljai világosak, de hogy milyen eszközöket vetnek majd be – összebútoroznak-e például a jobboldali indulókkal –, az majd elválik. Sok fordulat lehet, és ne felejtsük, itt az önkormányzati média nem a Fidesz kezében van.

Az önkormányzati portál nemrég tette közzé a helyi Fidesz kiszivárogtatott terveit arra az esetre, ha befutó lenne a csapatuk. E szerint Nemesit csak a célba jutáshoz használnák. A helyi Fidesz azonnal reagált, az elnök tagadta, hogy lennének ilyen tervek, és perrel fenyegetőzött. Egyelőre vihar előtti csend van a városban, de biztosan kemény kampány elé néz a város.