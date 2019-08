Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","shortLead":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","id":"20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533db2-657e-4077-935b-9ee6d610ef2a","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:25","title":"Tárnokon úgy döntöttek, hogy inkább megspórolják az ünnepi tűzijátékra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel elvesztette az Idlib tartomány egyik legfontosabb települését. Idlib az utolsó olyan tartomány, amelynek jelentős része a lázadók kezén van.","shortLead":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel...","id":"20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e3e1d3-ec84-4e57-aeae-3288a41acb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:27","title":"A szíriai fegyveres ellenzék elvesztette egyik utolsó erősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","shortLead":"A jelenlegi negyedévben is zsugorodhat a német GDP a Bundesbank szerint.","id":"20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a96266b-38a0-4955-a7fc-ab59dd3047e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeaf2344-98c1-4521-b2da-3b765013ea5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Recesszioba_kerulhet_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:58","title":"Recesszióba kerülhet a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen emlékezzenek a Páneurópai Piknik 30. évfordulójára. Kár, hogy az ünnepségekből kihagyták azokat, akiknek az életére a legnagyobb hatással voltak az események: a helyieket. ","shortLead":"A német kancellár és a magyar kormányfő néhány órára még a nézetkülönbségeket is félre tudták tenni, hogy közösen...","id":"20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdfde1f-7513-440d-881a-4bda45a85ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775625c-4a88-4675-b71f-09c02d0b3e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lezart_utcakkal_unnepeltek_a_szabadsagot_Sopronban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 17:00","title":"Lezárt utcákkal ünnepelték a 30 éves szabadságot Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült.","shortLead":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától...","id":"20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37604126-947d-4daa-9082-7e8e1fb325c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:05","title":"Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","shortLead":"A következő másfél hétre újra megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje.","id":"20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8836ba62-7165-4e0d-a9db-2f7569f47ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd542944-d47f-4fd9-bfb3-400cc5da62c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Mostantol_meg_rovidebb_szakaszon_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:52","title":"Mostantól még rövidebb szakaszon jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]