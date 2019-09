Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","shortLead":"Az Országgyűlés sajtófőnöke azt közölte, a házelnök már jól van, és hazaérkezett Budapestre. ","id":"20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=741d7e4b-941a-493b-b07d-aa7bef65001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167444f-e4e6-4299-818b-c2d96c60897f","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Mulo_rosszullet_miatt_kellett_leszallnia_Kover_gepenek_Varsoban","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:22","title":"\"Múló rosszullét\" miatt kellett leszállnia Kövér gépének Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133458f9-5b5e-4774-bde6-a575975db005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár és Boris Johnson brit miniszterelnök közös közleményt adott ki a szeptember 14-én végrehajtott támadásokról.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár és Boris Johnson brit miniszterelnök közös közleményt...","id":"20190924_A_franciak_a_nemetek_es_a_britek_is_Irant_tettek_felelosse_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133458f9-5b5e-4774-bde6-a575975db005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31e6d3d-db95-4d71-941b-36ad4ec2a0d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_A_franciak_a_nemetek_es_a_britek_is_Irant_tettek_felelosse_a_szaudi_olajletesitmenyek_elleni_tamadasokert","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:12","title":"A franciák, a németek és a britek is Iránt tették felelőssé a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy hét termése. ","shortLead":"Ez egy hét termése. ","id":"20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ecbb21-f625-4140-abe4-7b84550d216f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ca596-c2ef-41e1-ba9a-f8152e4ebf57","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_1177_autos_kaptak_el_aki_vezetes_kozben_mobilozott","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:33","title":"1177 autóst kaptak el, aki vezetés közben mobilozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","shortLead":"A szerb férfi 16 kilogramm, kisbusza üzemanyagtartályába rejtett kannabiszt akart átvinni Magyarországon.","id":"20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8b99-5796-42f6-8e4a-0f56019645a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7af95c-54c9-44d7-9be6-f2e5fdb09704","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_kisbusz_kabitoszer_amszterdam_tompa_hataratkelo","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:14","title":"Kisbusszal vitte volna a kábítószert Amszterdamba, a határőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","shortLead":"Az emberi jogokat sértő szabályok helyett március végéig kellett volna törvényt alkotni a rokkantsági ellátásokról. ","id":"20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd5f81-5402-4d2a-9042-fc7f04f40948","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_alkotmanybirosag_kormany_rokkantsagi_ellatas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:38","title":"Fél éve ignorálja az Alkotmánybíróság előírását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világ legbátrabb vagy legbutább tolvaja akcióba lépett.","shortLead":"A világ legbátrabb vagy legbutább tolvaja akcióba lépett.","id":"20190924_Elloptak_egy_francia_allatkertbol_egy_fekete_parducot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0d6d56-0de1-4e5f-92b1-b45e9197b2e0","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Elloptak_egy_francia_allatkertbol_egy_fekete_parducot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:20","title":"Fekete párducot loptak el egy francia állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai háttere van. Érdemes volna további kutatásokat végezni, ám az etnikai nyilvántartás tilalma miatt ez nagyon nehézkes – mondja Ádány Róza professzor, a Debreceni Egyetem népegészségügyi kutatóintézetének vezetője.","shortLead":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai...","id":"20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f4c5e5-fe2a-4750-91c6-447cd50288ff","keywords":null,"link":"/360/20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:30","title":"Más betegségek gyötörhetik a romákat, de nem könnyű kutatni az okokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","shortLead":"Hamarosan James Bond is SUV-ba ülhet. ","id":"20190925_Aston_Martin_DBX","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620f43c7-80a7-4a71-b3f2-0406190709ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541fca64-da87-4d1a-a2bc-a1d59d72d83b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Aston_Martin_DBX","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:51","title":"550 lóerővel üvölt majd az első Aston Martin szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]