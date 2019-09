Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2059718-a314-4712-aad5-280d0027e0c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Radar 360: katasztrofális klímajóslat és Rogánék lakhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","shortLead":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","id":"20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c5e52-c5cf-4491-a46b-27cf95a6bdef","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:27","title":"Út mellé kitett kutyák miatt indult eljárás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","shortLead":"A hotel is a győztesek között volt az E.On Energy Globe versenyén.","id":"20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d014e797-bd89-4994-977d-8f9b42b90310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901a5f-9e88-4d64-84b5-c9a5a4d1fa22","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Itt_a_magyar_klimasemleges_szalloda_ahol_a_medence_vizet_is_novenyek_tisztitjak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:09","title":"Itt a magyar klímasemleges szálloda, ahol a medence vizét is növények tisztítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","shortLead":"Az alpesi országban ritka a potyautas, így nem kell attól tartani, hogy a szolgáltató cég esetleg csődbe megy. ","id":"20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1e0ad-c59d-4a20-8728-0214bbf529e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3676668-b00a-462e-8fce-740fc793c82c","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_A_vilagon_Svajc_lesz_az_elso_allam_ahol_csak_leszallaskor_kell_fizetni_a_villamoson","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:45","title":"A világon Svájc lesz az első állam, ahol csak leszálláskor kell fizetni a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","shortLead":"Az önkormányzat kötelezte a tulajdonost, hogy öt napon belül hárítsa el a veszélyt. ","id":"20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e136ce-1e26-47b1-ad03-d92f68ae65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2902c1ac-d24d-40c3-9381-6017d1f49c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Veszelyhelyzet_alakult_ki_a_Logodi_utcaban_a_leomlott_tamfal_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:34","title":"Veszélyhelyzet alakult ki a Logodi utcában a leomlott támfal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket a másodkapitánynak és az ukrán férfi rokonának küldték.","shortLead":"Visszaállították a Viking Sigyn kapitánya által törölt üzenetek egy részét. A nyomozás adatai szerint az üzeneteket...","id":"20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85960e19-c26f-46e4-b82a-bde55d05e4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_viking_sigyn_jurij_c_torolt_uzenet_hableany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:26","title":"Hableány-katasztrófa: az ukrán kapitány elismerte, nem látta az ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697980b6-e838-4cd2-b65b-6d74ffb81850","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány történetet, amelyek tanulsággal szolgálhatnak 2019-ben is.\r

\r

","shortLead":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány...","id":"201938__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nagy_befektetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=697980b6-e838-4cd2-b65b-6d74ffb81850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb163ea0-c281-4a5f-a06a-543d91f1000b","keywords":null,"link":"/360/201938__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nagy_befektetok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:59","title":"A sajtó párttalanításától Gyurcsány dublőrjéig – HVG 40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24942bd3-ea0e-4aa6-b6cf-a497ce129db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:49","title":"Mészáros Lőrinc és családja ajánlhatta fel a hiányzó 100 milliót Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]