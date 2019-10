Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bojtár utcát teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A Bojtár utcát teljes szélességében lezárták.","id":"20191001_Betonmixerbe_csapodott_egy_auto_a_III_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb512d8-5285-480a-8801-6f556a6861ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Betonmixerbe_csapodott_egy_auto_a_III_keruletben","timestamp":"2019. október. 01. 07:15","title":"Betonmixerbe csapódott egy autó a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","shortLead":"Második falmegerősítési tenderét is kiírta a Várkapitányság, a budai Vár falait kell megerősíteni, megjavítani.\r

\r

","id":"20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478d3d53-14fe-4184-95ee-a95ca0845fba","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Mar_16_milliardnal_tart_a_budai_Var_falainak_megerositese","timestamp":"2019. október. 01. 10:56","title":"Újra kiírták a tendert a budai Vár falainak megerősítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","shortLead":"A tabletták kis dobozban érkeztek egy postaládába, rajta Nemesi Pál és Berta Róbert nevével.","id":"20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41d170-ea05-4ca9-9e3c-767b69fb29e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_botka_laszlo_szeged_nemesi_pal_tabletta","timestamp":"2019. október. 01. 11:40","title":"Fura fehér tablettákkal kampányolnak Botka szegedi kihívói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","id":"20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6ea74-fc02-4884-8382-edab2ec77733","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","timestamp":"2019. október. 02. 16:14","title":"Direkt a drága kocsikat karcolta az újpesti vandál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b0095f-f559-4aec-b221-57892f5c2116","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma ünnepli 70. születésnapját Annie Leibovitz amerikai fotóművész, akit generációja legtehetségesebb fotósaként tartanak számon. Hírnevét elsősorban portréfotóival szerezte, amelyekkel az amerikai popkultúra részese és egyben formálója lett.","shortLead":"Ma ünnepli 70. születésnapját Annie Leibovitz amerikai fotóművész, akit generációja legtehetségesebb fotósaként...","id":"20191002_Annie_Leibovitz_amerikai_fotomuvesz_70_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b0095f-f559-4aec-b221-57892f5c2116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d700e0-5f99-489d-a8d5-1119c7a3d647","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Annie_Leibovitz_amerikai_fotomuvesz_70_eves","timestamp":"2019. október. 02. 10:25","title":"70 éves a fotós, aki levetkőztette Demi Moore-t és John Lennont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b0f2aa-3048-4096-af74-e2128b23face","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A WeWork anyacégét mégsem viszik tőzsdére, gondban az Uber, aggódhat az Airbnb. Kaliforniában ráadásul már munkavállalóknak minősítik azokat, akik szerződésben állnak az ilyen cégekkel.","shortLead":"A WeWork anyacégét mégsem viszik tőzsdére, gondban az Uber, aggódhat az Airbnb. Kaliforniában ráadásul már...","id":"201939__megosztasos_gazdasag__munkavallaloi_vita__veszteseg__rabok_vagy_szabadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b0f2aa-3048-4096-af74-e2128b23face&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f359258c-3add-4d1a-919f-7951b24181f0","keywords":null,"link":"/360/201939__megosztasos_gazdasag__munkavallaloi_vita__veszteseg__rabok_vagy_szabadok","timestamp":"2019. október. 01. 13:00","title":"Veszteségben úsznak a megosztáson alapuló üzleti modell sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Egy_amerikaifutballedzo_felfedezte_a_klasszicizmus_zsenialis_festojet_Mozartot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af86c5c3-cff7-408b-a7ab-3db320f99369","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Egy_amerikaifutballedzo_felfedezte_a_klasszicizmus_zsenialis_festojet_Mozartot","timestamp":"2019. október. 01. 11:49","title":"Egy amerikaifutball-edző felfedezte a klasszicizmus zseniális festőjét, Mozartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","shortLead":"Akár profi szakembereknek is kiszervezheti az online társkeresést, ráadásul garanciákkal. Persze nem ingyen.","id":"20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f24987d-ba56-4d3a-a438-02a1ab9c3ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6005f28d-0e38-4b5e-bbd7-415ef7d31526","keywords":null,"link":"/360/20191001_Itt_a_megoldas_ha_mar_a_neten_sincs_ideje_ismerkedni","timestamp":"2019. október. 01. 09:00","title":"Itt a megoldás, ha már a neten sincs ideje ismerkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]