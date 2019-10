A Válasz Online-nak adott interjút Tarlós István főpolgármester, amelyben azt mondta, ha ismét megnyeri a budapesti főpolgármester-választást, akkor becsülettel végigcsinálja az öt évet, de ha nem, akkor többet lehet a családjával.

Arról az incidensről, amikor egy megafonnal kiabált Tordai Bence párbeszédes politikus arcába, Tarlós azt mondta,

rég gusztusom volt neki odasózni egyet",

mert Tordait "a demokrácia szélsőértékének", "egy mindenkire kellemetlen botrányhős provokátornak" tartja. Elmondása szerint a megafont azért vitte a helyszínre, mert előző nap az ellenzék alkalmazta vele szemben ezt a módszert. "Persze egyik sem szép, de ezt az embert egyszer rendre kellett utasítani" – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a Fidelitasnak a kampányplakátját, amelyen cirkuszban ábrázolják az ellenzéki jelölteket, nem ő ösztönözte, de találónak tartja.

A főpolgármester-jelölti vitáról azt mondta, Karácsonynak Puzsér Róberttel kellett volna először vitáznia, de szerinte a zuglói polgármester valójában nem akart ellene kiállni. Azzal is példálózott, hogy Demszky Gábor kihívójaként neki sem engedték meg, hogy kettesben vitázzanak. Hozzátette:

Ilyen mezőny az elmúlt harminc évben sosem volt a főpolgármesteri versenyben, mint most. Nem biztos, hogy megemelne, ha egy ilyen vitán részt vennék."

Arról az ellenzéki állításról, hogy Orbán Viktor nem engedi vitázni Tarlós azt mondta: "Nekem a Fideszben nem szoktak megtiltani semmit. Sem utasításokat adni. Ezt Orbán Viktor tudja a legjobban". Hozzátette, Karácsony Gergelynek öt éve volt arra, hogy vitatkozzon vele, de "meg sem próbálta. Én az utolsó teljes ellenzéki évemben a közgyűlésben 59-szer vesztem össze Demszky Gáborral. Karácsony egyszer szólalt meg" – magyarázta.

Tarlós azt is közölte, szerinte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nem azt mondta, hogy Budapest elesne a beígért projektektől, "csak nem biztos, hogy olyan emberre bízzák a lebonyolítást, aki eddig Zuglóban csak azt bizonyította, hogy képtelen ilyeneket lebonyolítani. Azt sem mondta a miniszter, hogy magánemberek közötti megállapodás volt, amelyet Orbán Viktorral kötöttem". Tarlós szerint csak arról van szó, hogy nem közjogi, hanem politikai megállapodás született.

Arról is beszélt, hogy amikor Karácsony Gergely a zuglói parkolási szerződést aláírta, akkor feljelentést kellett volna tennie. Közölte:

Két lehetőség van. Vagy benne volt ő is az általa korrupciósnak nevezett ügyben. Ezt nem feltételezem. Karácsony személy szerint tisztakezű. Hogy saját zsebbe eltett volna valamit, azt kizárom. A másik lehetőség, hogy gyenge. Hogy ordenáré hazugság, amit állít saját megfélemlíthetetlenségéről. Harmadik lehetőség: nincs."

Arra a kérdésre, hogy mikorra rendezik a parkolási ügyet, Tarlós azt mondta, pontos dátumot nem tud, de minden pénzt el akar venni a kerületektől. És mivel az önkormányzati után most három évig nem lesz újabb választás, a következő egy esztendőben valaminek történnie kell. "Nem állítom, hogy mindenben az lesz a megoldás, amit eredetileg elképzeltem, arra viszont bárki kölcsönt vehet fel, hogy többet fogok elérni, mint amennyit bármelyik ellenzéki jelölt elérne. Kevesebbet biztosan nem."

Az ellenzék azon tervéről, hogy önkormányzati bérlakást adnának a hajléktalanoknak, Tarlós azt mondta, a Fővárosi Önkormányzatnak 1240 bérlakása van, de abból csak 270 üres, és mindössze 90 lakható.

Az ellenzéki jelölteket érntő lejáratókampányokról megemlítette, hogy róla is ki akartak hozni valamit, és egy hónapja kapott egy ehhez kapcsolódó üzenetet is. Elmondta, hogy egy 1995-ös balesetről van szó, amikor halálra gázolt egy gyereket. Elmondása szerint az ügyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálta, ő nem hajtott gyorsan és nem is ivott előtte, a kisgyerek ugrott ki közvetlenül az autó elé egy rózsabokor mögül. "A szülők szemtanúk voltak, ők sem hibáztattak, nem fellebbeztek. Sosem tagadtam, de nem akarok túl sokat sem beszélni róla. Nem voltam hibás, de így is fájó emlék, amivel együtt kell élnem" – mondta.

Kérdezték a József nádor térre helyezett porcelánfáról is, erről azt mondta: